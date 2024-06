Endless love, anticipazioni e trama 14 giugno 2024: Kemal decide di affrontare Emir

Anticipazioni puntata Endless love di venerdì 14 giugno 2024

Sui giornali trovano posto alcune foto che immortalano Nihan e Kemal sulla spiaggia. Dalle immagini pare proprio che i due fossero lì per un incontro romantico clandestino e i giornalisti parlano di scandalo. Emir apprende tutto e fa in modo di prenotare quella stessa stanza d'albergo in cui Nihan si sarebbe vista con Kemal. In seguito, Emir ordina a Tarik di condurre Nihan sul posto, dove lui la sta attendendo. Intanto Kemal, una volta scoperto che suo fratello ha portato Nihan in quell'albergo, va lì per affrontare di persona Emir e per evitare che lui faccia del male a Nihan…