Endless love, anticipazioni e trama 15 giugno 2024: Ozan rivela a Zeynep la verità sul suo passato

Anticipazioni puntata Endless love di sabato 15 giugno 2024

Nihan ha un brutto incidente e, mentre lei lotta tra la vita e la morte, Ozan rivela a Zeynep la verità sul suo passato; le confessa infatti tutto sull’omicidio involontario commesso anni addietro e su come Emir gli abbia risparmiato il carcere in cambio della mano di Nihan. Zeynep a quel punto non sa come reagire, ma Ozan la implora di non lasciarlo, per il bene del figlio che lei porta in grembo.

Emir, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ordina a Tufan di posizionare i suoi uomini a presidio dell’ospedale dove si trova ricoverata Nihan, per essere certo che Kemal stia lontano da lei. Onder però dice a Kemal che di notte potrà sostituirlo nell’assistenza a Nihan per un’ora. Galip cerca ancora Nursen, ma invano: la donna si trova nel nascondiglio che le ha trovato Kemal. Nursen fa vedere a Kemal una foto di lei e suo figlio da bambino, e gli dice di aver dato una copia della stessa foto a suo figlio il giorno della loro separazione. Kemal ammette di averla già vista ma… dove? Zehir porta a compimento una missione per conto di Kemal: sottrarre da casa Sezin il passaporto di Nihan e prenotare due biglietti di sola andata sulla nave per Nihan e Kemal. Nihan però è praticamente sorvegliata a vista da Emir, deciso ormai a toglierle tutto l’ossigeno.

Galip è in ansia per Emir, temendo che Kemal abbia in mente qualcosa; per questo motivo, cerca di impedirgli di incontrare il suo acerrimo nemico, ma Emir non ascolta ragioni e va dritto per la sua strada. Tufan avverte Kemal di un pericolo imminente, in quanto Galip sta indagando sul suo conto. Kemal approfitta dell'incontro per fare delle domande al ragazzo sulle sue origini, e per mantenere la promessa che ha fatto a Nursen, la madre di Tufan. Gli equilibri cambiano perche' a questo punto Tufan, che si sente tradito da chi poteva sapere dell'esistenza della madre, non nutre più lo stesso desiderio di vendetta che lo aveva guidato fino a questo momento.