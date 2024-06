Endless Love, anticipazioni: Emir cerca di uccidere Asu ma…

Come si comporterà il losco Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) appena scoprirà che Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk) è la sorella segreta che ha cercato per settimane? Occhio alle prossime puntate italiane di Endless Love, visto che tra i due ritrovati parenti si creerà una situazione di forte tensione…

Endless Love, news: ecco come Emir scopre tutto quanto su Asu

Già sapete che Emir entrerà a conoscenza delle verità nel corso di un evento benefico. Dato che sentirà di non potersi più fidare della “nipote”, Hakkı Alacahan (Metin Coşkun) coinvolgerà Kozcuoğlu in una sorta di caccia al tesoro, dandogli modo di scoprire attraverso una serie di fotografie che la madre Müjgan (Ayşen İnci) non ha dato alla luce un maschietto, ma una femminuccia. Una verità che Emir ricostruirà fino in fondo quando si imbatterà in una fotografia di Asu, a sua volta presente nella stanza poiché attirata lì da Hakki con la scusa di dover recuperare un documento.

Tuttavia, anche se arriverà a puntarle contro una pistola portata lì dalla stessa Asu, Emir non potrà fare del male alla sorella come si era prefissato: arriverà infatti la polizia per arrestarlo, insieme al cognato Ozan Sezin (Barış Alpaykut), per l’omicidio della prostituta Linda. Ciò però non bloccherà i loschi propositi di Emir…

Endless Love, spoiler: Emir cerca di uccidere Asu ma…

Emir verrà rilasciato nel giro di poche ore, perché grazie al suo avvocato tornerà in libertà finché non si saranno concluse le indagini sulla morte di Linda. Dopodiché l’uomo riuscirà ad incontrare Asu con l’aiuto di Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse), che attirerà l’amica ad un incontro con Kozcuoğlu non appena quest’ultimo le giurerà che non farà del male al bambino che porta in grembo (e che potrebbe essere suo).

Tra i due fratelli si creeranno quindi i presupposti per un infuocato scontro che avverrà nel “nascondiglio” segreto di Emir, durante il quale Asu farà presente al parente che il suo obiettivo è sempre stato il padre Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen), colpevole di aver ridotto la madre in stato catatonico poiché convinto, erroneamente, che l’avesse tradito con un altro uomo.

Tuttavia, Emir non sembrerà intenzionato a voler approfondire la versione della storia di Asu e, dando l’impressione di volerla uccidere, le punterà contro una pistola. L’arrivo improvviso e a sorpresa di Nihan (Neslihan Atagül) e Kemal (Burak Özçivit) frenerà però le brutte intenzioni di Emir…

Endless Love, trame: Asu si sottrae dalle grinfie di Emir, ecco come

Eh sì: arrivati lì nello stesso momento, Nihan e Kemal chiederanno immediatamente ad Emir e Asu perché si siano incontrati di nascosto. A quel punto, per salvarsi dalle grinfie del fratello e non rivelare la sua vera identità a Kemal, Asu penserà bene di svelare una mezza verità e dirà di aver voluto parlare faccia a faccia con Kozcuoğlu poiché Nihan era convinta della possibilità che il bimbo atteso da Zeynep fosse suo.

Un dubbio – quello sulla gravidanza di Zeynep – che farà imbestialire Kemal, tant’è che quest’ultimo si avventerà contro Emir e gli punterà una pistola perché non potrà sopportare l’idea del suo nemico numero uno a letto con la sorella. Di fatto, però, Asu si salverà così dalle grinfie del cattivone e costringerà anche Nihan ad affermare il falso: anche se sarà convinta della possibile tresca tra Zeynep e Emir, la Sezin dirà infatti di aver mentito sul conto della cognata per evitare che Kemal si trasformi in un assassino.

Emir dovrà quindi lasciare andare Asu, che continuerà a rifugiarsi a casa di Kemal dopo l’abbandono dello zio Hakki. Tuttavia, la falsa verità raccontata metterà anche Zeynep in forte difficoltà… Seguici su Instagram.