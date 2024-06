Endless Love anticipazioni: Emir, la confessione che però non risolve il mistero…

Un’importante ammissione di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) renderà del tutto vana un investigazione di Kemal Soydere (Burak Özçivit) nelle puntate italiane della seconda stagione di Endless Love. E tutto ciò avrà a che fare con la strana morte di Ozan Sezin (Barış Alpaykut)…

Endless Love, news: Kemal scopre qualcosa sulla morte di Ozan

La trama inizierà in un momento ben preciso, ossia quando Kemal entrerà in contatto con una registrazione telefonica tra Ozan e la sorella Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) poco prima dell’apparente suicidio del giovane in ospedale. Una telefonata piuttosto importante, nella quale Ozan giurava a Zeynep che si sarebbe vendicato di lei per via della relazione extraconiugale avviata con il cognato Emir Kozcuoğlu.

A quel punto, Kemal considererà impossibile il fatto che Ozan si sia davvero tolto la vita e cercherà di ricostruire cosa sia davvero successo al ragazzo nelle ore precedenti al fattaccio, a partire dall’avvelenamento subìto in carcere, dove Sezin era stato rinchiuso con l’accusa di aver assassinato la prostituta Linda.

Senza fare troppa fatica, anche grazie all’aiuto del fidato Zehir (Uğur Aslan), Kemal riuscirà ad arrivare all’uomo che ha effettivamente avvelenato in carcere Ozan, affinché venisse ricoverato in ospedale per una presunta intossicazione alimentare…

Endless Love, news: si avvicina la verità sulla morte di Ozan?

Certo che Ozan sia stato ucciso in ospedale dalla stessa persona che ha ordinato il suo avvelenamento in carcere, Kemal concentrerà tutti i suoi sospetti su Emir, ossia l’unico in grado di mettere in moto un piano del genere. Ma Kozcuoğlu sarà davvero collegato? Tutto lascerà pensare di sì, anche se la responsabilità del cattivone nella questione sarà meno grave di quella che Soydere si aspetta.

Non a caso, ad un certo punto, i telespettatori noteranno che Emir sta facendo di tutto per evitare che Kemal scopra il suo coinvolgimento nella questione, ma poi l’uomo dovrà vuotare il sacco per evitare di inimicarsi nuovamente la moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagul), ancora distrutta dalla morte del fratello gemello avvenuta un anno prima. Occhio dunque all’ammissione che cambierà le carte in tavola…

Endless Love, spoiler: l’ammissione di Emir

Possiamo infatti anticiparvi che Emir organizzerà un incontro con Kemal, a cui sarà presente anche Nihan. In questa circostanza, Kozcuoğlu ammetterà di avere ordinato l’avvelenamento di Ozan in carcere nella speranza di farlo evadere con l’aiuto dei suoi uomini, una volta arrivato in ospedale. Tale piano era dunque stato ordito per tentare di fare un piacere a Nihan, disperata all’idea che il fratello potesse commettere qualche sciocchezza in cella.

Tuttavia, Emir sottolineerà di non aver potuto portare a termine ciò che si era prefissato, ossia l'evasione del cognato, perché purtroppo Ozan si è tolto la vita, impiccandosi, in ospedale. Una confessione in piena regola che corrisponderà alla verità e che non scioglierà i dubbi sulla morte del giovane Sezin, che sarà stato davvero assassinato. Ma… da chi?