Endless Love anticipazioni: Kemal crede che Deniz sia sua figlia ma…

Una convinzione muoverà Kemal Soydere (Burak Özçivit) nelle prossime puntate italiane di Endless Love: l’ingegnere avrà infatti il dubbio di essere il padre di Deniz (Arven Beren), la figlia di Nihan Sezin (Neslihan Atagul), e cercherà di fugare ogni sospetto. Ad intralciare la sua strada ci penserà però Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu).

Endless Love, news: ecco quando nascerà Deniz

Ovviamente, se seguite i nostri post, sapete già che Deniz è davvero figlia di Kemal; la bimba nascerà infatti in Inghilterra nell’anno di “salto temporale” che ci sarà tra la prima e la seconda stagione della dizi turca. Nihan sarà però costretta a ritornare in Turchia quando Emir rapirà Deniz; dopo aver cercato invano di chiedere aiuto a Kemal, Nihan non avrà dunque altra scelta se non quella di tornare a vivere sotto lo stesso tetto del marito, pur di stare accanto alla piccolina ed evitare che le succeda qualcosa di male.

Fatto sta che ad un certo punto, anche se Nihan le darà risposta negativa, Kemal inizierà a sospettare di poter essere il padre di Deniz. Un dubbio che si intensificherà nella sua mente quando capirà che la sorella Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) è stata scelta proprio da Emir per prendersi cura della neonata per un po’ di tempo. Sospetto che non piacerà minimamente alla fidanzata Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk), la quale nel frattempo stringerà un accordo con Nihan…

Endless Love, trame: l’accordo tra Asu e Nihan

Eh sì: possiamo anticiparvi che Nihan convocherà Asu nella sua nuova casa e le svelerà che Deniz è davvero figlia di Kemal come l’uomo crede; tuttavia, in seguito alla scottante rivelazione, la Sezin farà una richiesta alla Alacahan: la inviterà a fare il possibile affinché Soydere non arrivi mai alla verità.

Proposta che Asu accetterà di buon grado, dato che saprà benissimo che nel caso venisse tutto quanto alla luce Kemal metterà sicuramente in dubbio il suo futuro matrimonio con lei. In ogni caso, Asu non avrà bisogno di interferire più di tanto nella faccenda perché a mettere un punto definitivo sarà Emir, almeno per ora…

Endless Love, spoiler: Kemal crede che Deniz sia sua figlia ma…

Dato l’avanzare dei sospetti di Kemal, Emir penserà bene di somministrare un farmaco a Deniz in grado di farle salire la febbre nel giro di poche ore. Utilizzando un falso medico, Emir farà dunque pensare a Nihan che Deniz ha bisogno per salvarsi di una trasfusione di sangue. Il sangue però non sarà compatibile con quello di Nihan, né tanto meno con quello di Kemal (presente nel momento della comunicazione).

Con quella “prova falsa”, costruita ad arte da Emir (che fingerà di donare il suo sangue per la trasfusione), Kemal scarterà quindi l’idea di essere il padre di Deniz. Una menzogna che, presto o tardi, verrà scoperta, ma con quali conseguenze? Seguici su Instagram.