Endless Love anticipazioni: Kemal e Tarik, un teso faccia a faccia!

Fin dai primi episodi di Endless Love, i telespettatori hanno avuto modo di assistere al burrascoso rapporto tra i fratelli Kemal (Burak Özçivit) e Tarik Soydere (Ruzgar Aksoy). Un rapporto che è destinato ad incrinarsi nelle prossime puntate della dizi turca, soprattutto quando Kemal farà in modo che Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) venga arrestato, insieme ad Ozan Sezin (Barış Alpaykut), per l’omicidio della prostituta Linda…

Endless Love, news: ecco come Kemal riuscirà a fare arrestare Emir e Ozan

Se ci avete letto in precedenza, sapete che la storyline partirà nel momento in cui, tramite il fidato Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), la “Kozcuoğlu” segreta Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk) consegnerà a Kemal la chiavetta usb dove saranno visibili i secondi successivi all’uccisione di Linda, con Emir e Ozan intenti ad occultare il cadavere della povera malcapitata.

Pur sapendo che agendo in tale modo si inimicherà l’amata Nihan (Neslihan Atagul), Kemal consegnerà la chiavetta a un commissario di polizia, che procederà all’arresto dei cognati Ozan e Emir nel corso di un evento benefico. Un arresto “eccellente” quello dei due uomini, che però diventerà del tutto vano nel giro di una manciata di giorni visto che, grazie alle sue conoscenze, Emir otterrà che lui e Ozan stiano in libertà finché non verrà appurata davvero tutta quanta la situazione…

Endless Love, trame: Kemal e Nihan ai ferri corti

A quel punto, Kemal si sentirà sempre più solo: da un lato avrà al suo fianco Asu, che però nutrirà dei sentimenti nei suoi confronti e le nasconderà di essere la sorella segreta di Emir; dall’altro potrà contare sulla vicinanza degli amici Salih (Gökay Müftüoğlu) e Zehir (Uğur Aslan). Tuttavia, l’uomo non potrà fare a meno di pensare al fatto che ha probabilmente perso per sempre Nihan, la quale non comprenderà la denuncia ai danni di Ozan e l’accuserà di aver messo il fratello in pericolo, dato che era cosciente dei suoi problemi mentali.

Anche se Yasemin (Nihan Aşıcı) tenterà di farla ragionare, sottolineando che in fondo era stato lo stesso Ozan a pensare di consegnarsi alla polizia nei giorni in cui lei ha tentato di fuggire col suo amato, Nihan si sentirà tradita da Kemal, che nel frattempo si renderà protagonista di un acceso litigio con Tarik alla presenza dei genitori Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar)…

Endless Love, spoiler: il teso faccia a faccia tra Tarik e Kemal

Eh sì: nel corso di una colazione, alla quale sarà presente anche Asu, Tarik si presenterà a sorpresa a casa dei genitori e, forte della scarcerazione di Emir, accuserà Kemal di stare facendo di tutto per mettere in cattiva luce un imprenditore come Kozcuoğlu soltanto perché vuole rubarle la moglie. Parole forti che raggiungeranno il punto massimo di tensione quando, in difesa di Kemal, Asu dirà a Tarik che è l’ultimo che può parlare di onestà dato che ha sulla coscienza la morte di una donna.

Un riferimento chiaro e tondo all’omicidio di Karen, compiuto da Tarik, che creerà i presupposti per un tesissimo faccia a faccia fraterno. Non a caso, Kemal prenderà un coltello da tavola e lo metterà nelle mani di Tarik, chiedendogli di colpirlo in pieno petto se davvero lo considera l’artefice di ogni suo problema. Una discussione che, fortunatamente, si concluderà senza nessun ferito, anche se il rapporto tra i fratelli Soydere apparirà sempre più compromesso… Seguici su Instagram.