Endless Love anticipazioni: Kemal vede per la prima volta Deniz ma non sa che è sua figlia

In che modo Kemal Soydere (Burak Ozcivi) conoscerà sua figlia Deniz (Arven Beren)? Il tutto avverrà per puro caso nelle puntate italiane di Endless Love che compongono la seconda stagione della dizi turca. L’uomo si troverà infatti a badare per qualche secondo alla neonata, ma ignorerà di essere suo padre…

Endless Love, news: Nihan dà alla luce Deniz

Per prima cosa, è bene precisare che, trascorso un anno in prigione, Kemal si sarà convinto erroneamente del fatto che l’ex fidanzata Nihan Sezin (Neslihan Atagül) abbia avuto una figlia dal marito Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Al contrario, quest’ultimo saprà benissimo che Deniz è la consanguinea di Soydere, ma nonostante ciò non esiterà a rapirla per costringere Nihan a lasciare Londra per ritornare in Turchia.

Una volta messo piede a Istanbul, Nihan cercherà a più riprese di chiedere aiuto a Kemal per rintracciare Deniz, ma l’uomo non vorrà saperne più nulla di lei ed eviterà di ascoltarla. Uno scenario del tutto inedito dove si muoverà anche Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), scelta da Emir per prendersi cura di Deniz. Partendo da questi presupposti, sarà proprio Zeynep a favorire il primo incontro tra Kemal e Deniz…

Endless Love, spoiler: Kemal incontra per la prima volta Deniz

Eh sì: costretta dalla madre Fehime (Zeyno Eracar) a presenziare ad una cena di famiglia nella quale festeggiare il ritorno alla libertà di Kemal, Zeynep deciderà di portare con sé la piccola Deniz, che crederà essere la figlia di Emir (e non certamente del fratello).

Una presenza, quella di Zeynep, che infastidirà parecchio Kemal, il quale ce l’avrà ancora con lei per la relazione avuta con Emir, portata avanti per mesi alle spalle dell’ormai defunto Ozan (Barış Alpaykut). Nel corso della cena, Kemal non perderà infatti occasione di punzecchiare Zeynep, chiedendole come abbia potuto ridursi al semplice lavoro di bambinaia dopo essere stata una Sezin. La ragazza eviterà però di cadere in provocazione.

Fatto sta che, ad un certo punto della cena, Kemal entrerà nella stanza dove Zeynep ha portato Deniz e si soffermerà per qualche secondo a guardarla e a toccarla. Un primo e intenso incontro che si concluderà con l’arrivo della Soydere, con Kemal che le domanderà malignamente se la bimba di cui si sta prendendo cura in realtà non sia sua figlia…

Endless Love, trame: Emir vuole fare da padre a Deniz

E così, dato che nemmeno Zeynep saprà la verità riguardo a Deniz, Kemal ignorerà di avere appena conosciuto sua figlia, la stessa bambina che per tutti quanti avrà come padre l’odiato Emir.

Proprio Emir, come vi abbiamo anticipato in precedenza, riuscirà ad obbligare Nihan a tornare a vivere sotto il suo stesso tetto: dato che nessuno sarà disposta ad aiutarla, la Sezin si piegherà infatti all'ennesimo ricatto di Kozcuoğlu e, pur di stare al fianco della figlioletta rapita, riprenderà il matrimonio con lui…