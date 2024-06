Endless Love anticipazioni: Nihan brucia la casa di famiglia, ecco perché

Nella seconda stagione di Endless Love, Nihan Sezin (Neslihan Atagul) incendierà la sua vecchia casa di famiglia. Una decisione impulsiva che prenderà in seguito all’ennesima cattiveria commessa dal marito Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Cerchiamo dunque di capire meglio che cosa succederà nelle prossime puntate italiane della dizi turca…

Endless Love, news: Nihan dà alla luce la piccola Deniz

Per prima cosa, è bene chiarire che la seconda stagione della soap sarà ambientata un anno dopo gli eventi della prima. Fuggita a Londra in seguito al “suicidio” del fratello Ozan (Barış Alpaykut) e alla morte per infarto del padre Önder (Kürşat Alnıaçık), Nihan sarà già diventata madre della piccola Deniz, la figlia avuta da Kemal Soydere (Burak Özçivit).

Da un lato quest’ultimo sarà ancora rinchiuso in carcere, dopo aver sparato ad Emir Kozcuoğlu; dall’altro la quotidianità ritrovata da Nihan verrà distrutta dall’ennesima intromissione di Emir, che studierà un modo alquanto brutale per costringere la moglie a tornare a Istanbul. E il suo piano coinvolgerà anche la piccola Deniz…

Endless Love, trame: Emir rapisce Deniz

Possiamo infatti anticiparvi che Emir farà raggiungere dai suoi uomini la nuova casa di Nihan e darà ordine di rapire la piccola Deniz. Una volta che rincaserà, la Sezin si renderà conto della sparizione della figlia e capirà subito che dietro a tutto quanto c’è proprio Kozcuoğlu. A quel punto, la Sezin non avrà altra scelta se non quella di prendere il primo volo disponibile per tornare in Turchia.

Appena se la ritroverà faccia a faccia, Emir non esiterà dunque a mostrare il suo piano a Nihan: vuole che torni a casa per crescere insieme a lui Deniz, anche se sa benissimo che è figlia di Kemal. Una volontà, quella di Emir, a cui Nihan non si vorrà piegare. Per questo, l’imprenditore continuerà a non svelarle dove ha portato Deniz, che sarà stata affidata alle cure di Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), ignara del fatto che la bimba è figlia del fratello Kemal e non di Emir.

Endless Love, spoiler: Nihan incendia la casa di famiglia

Per questo, al fine di dimostrargli che non ha più paura di lui, Nihan deciderà di dare un segnale forte e chiaro a Emir. Non esiterà infatti a incendiare la casa in cui è cresciuta per dimostrargli che non intende tornare a vivere sotto il suo stesso tetto. Ovviamente, tale colpo di testa non scalfirà la cattiveria di Kozcuoğlu, il quale arriverà a corrompere un uomo pagato da Nihan per seguirlo e rivelarle dove si trova Deniz.

Una storyline, quella legata al rapimento di Deniz, che andrà ad alternarsi alla scarcerazione di Kemal, finalmente libero dopo un anno passato in prigione. Inconsapevole di essere diventato padre, Soydere avrà solo un obiettivo: vendicarsi di tutti quanti, Nihan compresa… Seguici su Instagram.