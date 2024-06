Endless Love anticipazioni: Nihan è incinta ma Emir glielo nasconde! Ecco perché

Una gravidanza imprevista manderà in tilt Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) nelle prossime puntate italiane di Endless Love. Lo spietato imprenditore scoprirà infatti che la moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagül) è in dolce attesa ma, data l’assenza di rapporti sessuali con lei, capirà subito che il padre del bambino è il nemico Kemal Soydere (Burak Özçivit). Circostanza che lo porterà a pensare di far praticare a Nihan un aborto, ma a sorpresa rivedrà i suoi piani…

Endless Love, news: Nihan sviene durante il fidanzamento di Asu e Kemal

La storyline si delineerà nel momento in cui, stanco di lottare contro i mulini a vento, Kemal deciderà di fidanzarsi ufficialmente con Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk). Inconsapevole del fatto che la donna è la sorella segreta dell’odiato Emir, Soydere organizzerà dunque una sontuosa festa nella villa della sua abitazione. Dato che sarà presente all’evento, Nihan finirà per perdere i sensi durante lo scambio degli anelli, allarmando Emir e Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor), che la porteranno in ospedale.

Lì, una volta che si sarà ripresa, Nihan approfitterà della momentanea assenza di Emir per chiedere al medico se ha fatto quell’esame che gli ha chiesto. Il dottore dirà di sì alla sua richiesta, ma le farà presente che non è incinta come sospettava. Tutto ciò farà però parte di un grande inganno: Emir avrà chiesto al medico di non dire nulla a Nihan, adducendo come scusa il fatto che vuole essere lui stesso a dirglielo.

Endless Love, spoiler: Emir vuole fare abortire Nihan

Le intenzioni di Emir saranno però ben altre: visto che non ha mai fatto l’amore con Nihan, Kozcuoğlu capirà subito che non può essere lui il padre del bimbo che la donna ha in grembo e ipotizzerà che sia stato concepito durante il tentativo di fuga dei due “amanti” all’estero. Proprio per questo, seguendo anche un consiglio della “sorellina” Asu, che vedrà minacciato il suo fidanzamento con Kemal, Emir vorrà fare abortire Nihan senza che nemmeno se ne accorga.

Per questo ricorrerà ai servizi di un ex medico che, in cambio di denaro, gli darà un anestetico in gocce per stordire Nihan in modo tale da portarla nel suo studio senza alcun tipo di opposizione. Un piano che in principio riuscirà alle perfezione, dato che Emir mischierà alcune gocce in un caffè che darà alla moglie. Il risultato? Nihan si addormenterà in pochi secondi.

Endless Love, trame: Emir cambia idea su Nihan ma…

Tuttavia, agendo in maniera del tutto inaspettata, Emir cambierà idea una volta che avrà già portato Nihan dal medico. Cosciente del fatto che la donna ha sempre desiderato essere madre, Kozcuoğlu avrà degli scrupoli sul bambino e deciderà di crescerlo al fianco della consorte. Prima di ciò, vorrà però sbarazzarsi in maniera definitiva della minaccia rappresentata da Kemal, qualora scoprisse di essere il padre del nascituro.

In ogni caso, Emir non vorrà sporcarsi in prima persona le mani di sangue e darà il via ad un vero e proprio ricatto per costringere Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) ad uccidere Kemal. Occhio quindi ai nostri prossimi post perché la tensione prenderà il sopravvento e un'escalation di eventi porterà a due morti eccellenti nella dizi turca…