Endless Love anticipazioni: Ozan scopre che Zeynep lo tradisce con Emir!

Una bruttissima scoperta farà aprire definitivamente gli occhi ad Ozan Sezin (Barış Alpaykut) sul conto della moglie Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse). Nel corso delle prossime puntate di Endless Love, il gemello di Nihan (Neslihan Atagul) finirà infatti in carcere e lì riceverà in forma anonima un pacco che rovinerà la sua esistenza…

Endless Love, news: ecco perché Ozan finirà in carcere

La storyline partirà nel momento in cui Kemal Soydere (Burak Özçivit) consegnerà alla polizia il video in grado di dimostrare che Ozan ed Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) hanno occultato il cadavere della prostituta Linda cinque anni e mezzo prima. Grazie alle sue grosse conoscenze, Kozcuoğlu riuscirà però a far sì che lui e il cognato ritornino in libertà fino alla fine delle indagini, ma avranno una clausola ben precisa: quella di non lasciare per nessun motivo la Turchia.

Facendo leva su questo, nel momento in cui la sorella segreta Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk) gli consegnerà la pistola usata per il delitto (e che il povero Ozan riteneva fosse un giocattolo), Emir userà la sua relazione extraconiugale con Zeynep per tendere una vera e propria trappola a Nihan.

In pratica, Zeynep convincerà Ozan a fuggire all’estero durante la festa di fidanzamento di Kemal e Asu. E così il povero Sezin, nel bel mezzo della fuga, verrà arrestato su segnalazione di Kozcuoğlu.

Endless Love, spoiler: la terribile scoperta di Ozan

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: una volta colto in fallo, Ozan non potrà fare nulla per evitare la prigione e verrà quindi portato in una cella insieme ad altri detenuti, che lo rispetteranno sia perché proviene da una famiglia benestante e sia perché noteranno fin dal primo minuto i suoi problemi d’ansia. Tuttavia, il peggio arriverà quando Ozan riceverà in cella un pacchetto anonimo, che conterrà all’interno diverse fotografie di Zeynep e Emir intenti a baciarsi!

In preda allo shock più totale, Ozan capirà dunque che Nihan faceva bene a sospettare della mogliettina e, senza pensare alle conseguenze, si metterà immediatamente in contatto con Zeynep, svelandole via telefono che ormai ha scoperto tutte le sue bugie e che non può fare più nulla per imbrogliarlo. Insomma, per la Soydere sembrerà essere arrivata la fine…

Endless Love, trame: Ozan ha un malore in cella

In ogni caso, possiamo anticiparvi che, in seguito all’infuocato scontro telefonico con Zeynep, Ozan avrà un improvviso malore in cella, dovuto ad un’ipotetica intossicazione alimentare, e si renderà necessario l’immediato trasferimento in ospedale.

Sarà l’ennesimo imprevisto che genererà ansia in Önder Sezin (Kürşat Alnıaçık) e Vildan Acemzade (Neşe Baykent), i quali correranno al capezzale del figlio per capire cosa sia successo tra le mura del carcere. Il tutto mentre Kemal, sempre più dubbioso nei confronti della sorella, sarà sul punto di scoprire che Zeynep ha davvero avuto una liaison con il nemico Emir proprio come Nihan sostiene… Seguici su Instagram.