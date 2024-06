Endless love, anticipazioni e trama 17 giugno 2024: Emir scopre le intenzioni di Nihan e Kemal

Anticipazioni puntata Endless love di lunedì 17 giugno 2024

Ozan, al telefono con Nihan, conferma che si costituirà, anche per permetterle di scappare via da Emir e vivere una vita appagante insieme a Kemal. Poi a Ozan sopraggiungono dei timori, ma Zeynep lo convince a restare fermo nelle sue intenzioni. Emir, dopo aver letto un messaggio sul telefonino di Leyla, capisce che Kemal e Nihan si imbarcheranno su una nave, che subito trova grazie a Tufan. Asu scopre che intanto Tufan le nasconde delle informazioni. Leyla cerca di far capire a Fehime e Hüseyin i motivi della partenza di Kemal, rivelando loro che tutto il matrimonio di Nihan ed Emir è solamente di facciata e che lei chiederà il divorzio.. Seguici su Instagram.