Endless love, anticipazioni e trama 2 giugno 2024: Tarik nega la sua colpevolezza

Anticipazioni puntata Endless love di domenica 2 giugno 2024

Zeynep minaccia Emir: intende scoprire tutto sulle sue nozze di facciata con Nihan e sui segreti familiari. Nihan chiede ad Asu di rendere felice Kemal, cosa che a lei non è riuscito. Tarik rivela a Kemal di essere stato lui a dar fuori Karen, seppure per sbaglio, e a quel punto Kemal decide di denunciarlo alla polizia. In seguito va a casa dei genitori (accompagnato da un paio di agenti) per convincere il consanguineo a recarsi insieme al commissariato a costituirsi, e parla con Fehime e Huseyin alle quali racconta dell’omicidio commesso, seppur involontariamente, da Tarik. Ma i coniugi Soydere non credono alla versione di Kemal.

Tarik nega la sua colpevolezza e chiede aiuto a Emir. Intanto, Efsane avvisa Nihan e le rivela che Zeynep sta indagando sul suo matrimonio con Emir, rivolgendo molte domande alle domestiche di casa Sezin…

Tarik è alla centrale di polizia per essere interrogato sull’omicidio di Karen. Tutta la famiglia è in ansia e si precipita sul luogo. Giunta lì per sostenere il fratello, Zeynep rivede i genitori per la prima volta dopo molto tempo ma, mamma Fehime abbraccia la figlia, Huseyin non vuol saperne. Pure Emir corre alla centrale di polizia per accompagnare la moglie e per far sapere a tutti che vuole assicurare a Tarik tutta l’assistenza legale di cui ha bisogno.

Kemal è sicuro che il fratello sia colpevole e crede di aver preso la decisione più giusta, anche se difficile, ma i suoi genitori non sono d'accordo e neanche Zeynep appare convinta. Solo Asu sostiene l'amato incondizionatamente. Per vendicarsi delle sofferenze provocate alla sua famiglia, Kemal indaga sul clan familiare di Emir alla ricerca di un punto debole dell'uomo. Vildan, che è rimasta a casa da sola, approfitta per indagare sul passato di Zeynep…