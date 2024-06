Endless love, anticipazioni e trama 4 giugno 2024: Tarik scagionato!

Anticipazioni puntata Endless love di martedì 4 giugno 2024

Zeynep vede Onder intento a rivelare a Leyla di aver avuto una vita non felice dopo la loro separazione. Pressata dalla suocera Vildan, che non crede alla sincerità dei suoi sentimenti per Ozan, Zeynep le racconta dell’incontro tra Onder e Leyla che ha appena visto. Vildan a quel punto affronta il consorte e gli ordina di lasciare la loro casa. La famiglia Soydere, che si trova al completo in commissariato, riceve delle ottime notizie: il rapporto della polizia scientifica ha scagionato Tarik dall’accusa di omicidio… Seguici su Instagram.