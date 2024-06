Endless love, anticipazioni e trama 6 giugno 2024: Emir scopre di non essere figlio unico

Anticipazioni puntata Endless love di giovedì 6 giugno 2024

Un flashback ci aiuta a capire che Mujgan era sul ciglio del balcone pronta a togliersi la vita, ma in realtà fu Galip a spingerla. In seguito, Kemal si reca da Emir per svelargli che suo padre spronò la moglie a farla finita (ma la donna rimase viva e paralizzata) in quanto aveva messo al mondo un altro figlio che, secondo Galip, era frutto della storia con un amante. In questo modo Emir scopre di non essere figlio unico. Onder se ne va di casa e Asu chiede a Leyla se approva il suo legame con Kemal, ma la donna le dice chiaramente che secondo lei, alla fine, Kemal e Nihan torneranno insieme…