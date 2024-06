Endless love, anticipazioni e trama 7 giugno 2024: Leyla, ultimatum a Onder

Anticipazioni puntata Endless love di venerdì 7 giugno 2024

Leyla, dopo un’accesa telefonata con Vildan, si reca da Onder per avvisarlo: da adesso in avanti dovrà lasciarla in pace, in quanto non intende essere coinvolta nelle loro faccende matrimoniali. Poi, dopo aver ascoltato fortuitamente Tufan riferire a qualcuno al telefono che il suo odio per Emir deve essere tenuto segreto, dice tutto a Kemal, che non ne rimane stupito. Emir giunge in casa di sua madre per farla parlare, in quanto vuole capire se è vero che la donna ha avuto un altro figlio: le strappa la maschera ad ossigeno, ma Mujgan non riesce a parlare distintamente.

Kemal interroga la signora Nursen riguardo alla storia del figlio di Mujgan: Nursen pensa che la madre di Emir non abbia mai avuto un amante e che il figlio sia stato concepito con suo marito. Un minaccioso Galip ordina a Hakki di licenziare Kemal, ma lui gli annuncia che non solo non lo licenzierà ma che gli trasferirà le sue quote aziendali….