Endless love, anticipazioni e trama 8 giugno 2024 (puntata pomeridiana e notturna)

Anticipazioni puntata Endless love di sabato 8 giugno 2024

Puntata pomeridiana – Hakki riunisce il consiglio per dare la notizia del trasferimento delle quote ad Asu e Kemal: proprio quest’ultimo tenta di opporsi alla decisione dello zio di Asu, ma invano. Asu, per quanto ci sia di mezzo il chiaro rifiuto di Kemal, si reca da Nihan per chiederle di tenere fede alla promessa di mantenersi alla larga dal suo amato. Nihan chiama Zehir: vuole che collabori con lei nella ricerca delle registrazioni senza dire niente a Kemal. Zehir accetta, ma dovrà tenere informato Kemal di ogni passo di Nihan. Emir arriva ubriaco nella camera dove Zeynep e Ozan guardano un cartone animato. La ragazza si libera con una scusa del marito per restare con Emir e, una volta soli, lo mette di fronte al fatto che la sua crudeltà è il frutto della sua solitudine. L’uomo, a quel punto, se ne va.

Kemal pensa che la persona che ormai da tanto tempo sta ricattando Emir sia Tufan e ritiene pure che Tufan sia il fratello segreto di Emir. Di conseguenza, decide di commissionare ad un laboratorio un test del DNA. Per farlo, deve avere a disposizione sia il DNA di Emir, che si procura con l’aiuto di Nihan, che quello di Tufan, per il quale decide di invitare l’uomo a pranzo. Asu vuole ancora sposare Kemal a tutti i costi, certa com’è che tra lui e Nihan non ci sia vero amore, e per ottenere quello che vuole sfrutta un’altra donna che desidera un uomo che non la ricambia: si tratta di Zeynep, la sorella di Kemal, che ancora ama Emir. Nihan non riesce ad attendere che Kemal abbia tempo per aiutarla, quindi decide di proseguire da sola la ricerca delle registrazioni di cui le aveva parlato Taner. Onder, che era andato via, rientra a casa ma non per chiedere perdono, come invece si aspettava Vildan.

Assistiamo al tradimento di Zeynep ed Emir, consumato nella stanza di quest’ultimo. Per un soffio, i due amanti non vengono scoperti dai rispettivi coniugi, Ozan e Nihan. Dopo aver scoperto che la chiave in suo possesso è un vecchio modello in grado di aprire delle vecchie cassette di sicurezza, Kemal va alla stazione di Sirkeci insieme a Nihan. Là i due trovano una chiavetta USB con la registrazione della notte dell’omicidio.

Puntata notturna – Una volta visto il video, Kemal e Nihan capiscono che Emir aveva simulato la morte di Linda in quanto le aveva fatto indossare un giubbotto antiproiettile e una sacchetta di sangue finto. Una volta scoperto tutto, Nihan mostra il video a Emir e, intenzionata più che mai ad andare via di casa, lo lascia. Tufan scambia la provetta del suo sangue con quella del suo misterioso mandante… Emir denuncia la scomparsa di Linda sottolineando che l’ultima volta è stata vista con Ozan… Emir all’inizio pensa che il suo ricattatore misterioso sia Galip, ma, dopo aver scoperto che la sua tesi è errata, chiede aiuto al padre per scoprire tutto.

Emir scopre che Nihan e Kemal lo hanno denunciato per minacce. Decide dunque di mandare una segnalazione alla polizia per mettere nei guai Ozan. Quando al ragazzo viene chiesto di andare in commissariato per sottoporsi ad un interrogatorio, entra in crisi e viene condotto in ospedale. Là lo raggiunge Nihan, che gli rivela di essere in possesso di un filmato che lo scagionerebbe dall'accusa di omicidio, spingendolo a confessare tutto alla polizia. Ma Ozan, spaventato dalle conseguenze, rifiuta. Zeynep cerca invano di carpire i segreti della famiglia Sezin, ma scopre che Efsane sta fornendo in gran segreto ad Emir notizie su sua moglie. Kemal chiede a Zehir di perlustrare la casa di Tufan per scoprire tracce della comunicazione tra lui e il ricattatore di Emir; in questo modo auspicadi riuscire a mettersi in contatto con l'uomo misterioso per farsi consegnare tutte le prove che possiede contro Emir.