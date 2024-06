Endless love, anticipazioni e trama 9 giugno 2024: Nihan deve rinunciare al divorzio

Anticipazioni puntata Endless love di domenica 9 giugno 2024

Nihan tenta di spiegare a Ozan che lui non ha ucciso nessuno e quindi può tranquillamente affrontare la verità, ma lui è molto impaurito e si rifiuta di aiutarla. Leyla si rende conto che effettivamente ci sono state delle irregolarità nell’asta, che ora dovrà rifarsi. Quando la news dell’annullamento dell’asta giunge a Galip, lui accusa di esserne la causa; lei ammette di essere pronta a combattere con tutte le sue forze per riavere la casa.

Zeynep tenta con gradualità di mettere insieme i pezzi mancanti del puzzle: perché Ozan sembra disperato per la decisione di Nihan di divorziare da Emir? Nihan e Kemal, dopo che l’avvocata li rassicura sui tempi non lunghi del divorzio, sognano un futuro insieme. Vildan irrompe a casa Soydere per parlare, da madre a madre, con Fehime.

Dopo aver ricevuto una sua missiva in cui dice di non voler essere rintracciato, Kemal interrompe la ricerca del ricattatore di Emir. Asu è entrata nella casa dove, sedata su un lettino di ospedale, si trova ricoverata sua madre Mujgan e, anche se la donna non è in grado di sentirla, le rivela che intende vendicarsi di Galip, il suo vero padre, colpendo Emir. Da piccola, infatti, Asu è stata addestrata da Hakki affinché un giorno potesse compiere la sua vendetta: ebbene, ora quel giorno è arrivato.

Quando Emir scopre che è in procinto di ricevere una notifica di divorzio da Nihan, decide di mostrare sia a lei che a Kemal il video in cui si vede Ozan sparare a Linda la notte dell'omicidio. A quel punto Nihan, pur di proteggere il fratello, rinuncia al divorzio e torna a casa con Emir. Asu chiede a Tufan di interrompere il piano organizzato contro Emir in quanto, nonostante la sete di vendetta, non vuole perdere Kemal.