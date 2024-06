Endless Love, anticipazioni: Tufan è coinvolto nella morte di Ozan?

Occhi puntati su Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) nella seconda stagione di Endless Love. L’alleato numero uno di Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk), sorella segreta di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), darà infatti l’impressione di essere coinvolto nella morte di Ozan Sezin (Barış Alpaykut). Cerchiamo di capire perché…

Endless Love, news: Tufan e la mossa contro Ozan

Una serie di flashback darà modo ai telespettatori di scoprire che è stato proprio Tufan a consegnare ad una guardia carceraria la busta che conteneva le foto di un bacio tra Emir e Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) finite tra le mani di Ozan. Una mossa che ha permesso al ragazzo di scoprire il tradimento della moglie, poco prima del suo presunto suicidio avvenuto in ospedale (dove era stato portato dal carcere, in seguito a un’intossicazione alimentare che poi si è scoperta essere un avvelenamento).

Un anno dopo tale fatto, Kemal (Burak Özçivit) cercherà dunque di fare luce sugli ultimi istanti di vita di Ozan e, grazie al supporto del fidato Zehir (Uğur Aslan), riuscirà a scoprire il nome della guardia che ha consegnato le fotografie all’ormai defunto. Soydere resterà quindi sorpreso quando il poliziotto gli darà che è stato proprio Tufan a dirgli di agire in tale modo…

Endless Love, spoiler: Asu scopre il segreto di Tufan

Inconsapevole del fatto che Asu è nell’abitazione dell’uomo, Kemal si presenterà quindi a casa di Tufan e gli dirà che ha scoperto il suo coinvolgimento nelle foto arrivate ad Ozan e gli intimerà di dargli le originali. Dopo aver opposto per un po’ resistenza, Tufan non avrà quindi altra scelta se non quella di dare a Soydere ciò che vuole.

Appena Kemal andrà via, Asu non esiterà ad affrontare Tufan e romperà il “sodalizio” con lui, sottolineando che non può perdonarlo per avere agito in autonomia spedendo le foto ad Ozan. Una volontà che Asu manterrà anche quando Tufan preciserà di avere agito così poiché accecato dai sentimenti che sente nei suoi confronti.

D’altronde Asu non farà fatica a ricollegare i tasselli del puzzle: comprenderà che Tufan voleva che Kemal scoprisse la tresca tra Emir e la sorella Zeynep per scatenare un litigio mortale per Soydere con l’imprenditore. E così Tufan avrebbe potuto averla tutta per sé.

Endless Love, trame: Nihan riceve le foto di Zeynep e Emir

Tuttavia, il mistero delle fotografie continuerà a tenere banco nella dizi turca: le stesse verranno infatti inviate in forma anonima a Nihan (Neslihan Atagül), che se la prenderà ancora di più con Emir quando Kemal le farà leggere l’ultima lettera scritta da Ozan (dove l’uomo manifestava tutto l’amore che sentiva per Zeynep).

Conscio del fatto che, probabilmente, Ozan si è tolto la vita per il dolore avuto dalla vista degli scatti di Zeynep con Emir, Nihan mediterà quindi vendetta e, agendo con astuzia, continuerà ad organizzare la festa del compleanno di Kozcuoğlu. Evento dove inviterà a sorpresa pure Zeynep. Non resta quindi che capire quali saranno le intenzioni della nostra protagonista ai danni della “coppietta”… Seguici su Instagram.