Endless Love anticipazioni: Vildan scopre la verità sulla piccola Deniz!

Anche se farà il possibile per nascondere a tutti quanti che Deniz è frutto del suo antico amore con Kemal Soydere (Burak Özçivit), Nihan Sezin (Neslihan Atagül) dovrà pian piano fare i conti con lo sgretolamento della grande bugia che ha costruito per proteggere la figlioletta. Non a caso, nelle puntate italiane che compongono la seconda stagione di Endless Love, Vildan Acemzade (Neşe Baykent) finirà per scoprire tutta la verità. Scopriamo insieme in che modo…

Endless Love, news: Nihan costretta a tornare a vivere sotto lo stesso tetto di Emir

La storyline partirà un anno dopo rispetto all’apparente suicidio di Ozan (Barış Alpaykut) e all’infarto mortale di Önder (Kürşat Alnıaçık). Rifugiatasi a Londra, Nihan avrà già dato alla luce Deniz, che per tutti sarà la figlia del marito Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Sfruttando tale menzogna, l’imprenditore darà dunque ordine ai suoi uomini di rapire Deniz e portarla ad Istanbul, per costringere anche Nihan a fare ritorno in Turchia.

Un piano che riuscirà alle perfezione, visto che alla fine Nihan dovrà piegarsi al volere di Emir ed andrà a vivere sotto il suo stesso tetto in una nuova casa; tutto ciò per evitare che il perfido Kozcuoğlu possa fare del male alla bambina, visto che sa benissimo che è figlia di Kemal. E così, proprio per non esporla ad alcun pericolo, sceglierà di mentire anche al vero padre della piccola…

Endless Love, trame: Kemal sospetta che Deniz sia sua figlia ma…

Eh sì: come facilmente prevedibile, una volta che farà i calcoli, Kemal avrà come il sentore che Deniz possa essere sua figlia e cercherà di scoprirlo. Tuttavia, anche in questo caso, Emir ci metterà lo zampino: darà un medicinale a Deniz in modo tale da farle salire la febbre. In ospedale, attraverso un falso medico, farà dunque comunicare a Kemal che la piccola ha un gruppo sanguigno incompatibile con il suo, ragione per la quale non può essere suo padre.

Il grande inganno continuerà dunque ad andare avanti, con Nihan che preferirà non svelare l’arcano a Kemal poiché temerà rappresaglie da parte di Emir. Comunque sia, come sapete, nessun segreto resta tale a lungo, nemmeno nelle dizi turche…

Endless Love, spoiler: Vildan scopre che Deniz è figlia di Kemal

Visto che sarà andata ad abitare nella nuova casa di Emir e Nihan proprio su invito della figlia, Vildan noterà che la parente è solita nascondere in un cassetto una sorta di diario, che aggiorna di giorno in giorno. Incuriosita da tale oggetto, Vildan approfitterà di un’uscita improvvisa della consanguinea per leggere il diario e scoprirà così che Nihan sta scrivendo tutta la storia di Deniz per raccontarla un giorno a Kemal, il suo vero papà.

Una verità che stupirà Vildan, la quale per il momento sceglierà di non dire a Nihan che ha scoperto tutto quanto. Comunque sia, la donna troverà il modo per dire alla figlia che può fidarsi di lei, qualsiasi cosa debba dirle…