Endless Love anticipazioni: Zeynep svela a Kemal di avere avuto una storia con Emir!

Le “mezze verità” hanno le gambe corte e, presto o tardi, vengono sempre fuori. Brutto quarto d’ora in arrivo nelle prossime puntate italiane di Endless Love per Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse), che cadrà in un inganno del fratello Kemal (Burak Özçivit) e ammetterà di avere avuto una tresca con il cognato Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Una vera e propria ammissione di “colpevolezza” che farà precipitare drasticamente gli eventi nella dizi turca…

Endless Love, news: Ozan chiede a Zeynep di fare un test di paternità

La faccenda si intensificherà quando Kemal e Nihan Sezin (Neslihan Atagul) interromperanno un incontro al fulmicotone tra i “ritrovati” fratelli Emir e Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk). A quel punto, per evitare domande scomoda da parte di Soydere, Asu sceglierà di mentire e farà presente che ha deciso di incontrare Emir poiché Nihan è convinta che Zeynep abbia avuto dei rapporti intimi con lui e non soltanto con il marito Ozan (Barış Alpaykut).

Una “scomoda” verità in grado di far imbestialire Kemal, che si avventerà contro Emir, ma che verrà messa in dubbio da Zeynep, la quale negherà qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale con il perfido Kozcuoğlu. Tuttavia, la faccenda si complicherà per Zeynep quando Ozan, poco prima di essere arrestato con un grande inganno per l’omicidio di Linda, le proporrà di fare un test di paternità per dimostrare a tutti che non l’ha tradito con Emir.

Endless Love, trame: Kemal inizia ad avere dei dubbi su Zeynep

In ogni caso, Kemal inizierà presto a dubitare sul conto della sorella e tutto ciò avverrà quando Zeynep – nel bel mezzo della sua festa di fidanzamento con Asu – tenterà di scappare dalla Turchia con Ozan, anche se consapevole del fatto che il ragazzo non possa andare via prima della chiusura delle indagini sulla morte di Linda.

Visto che la sciagurata azione provocherà l’arresto di Ozan, che a quel punto non potrà più sfuggire al carcere, Kemal si domanderà per quale la parente abbia agito in maniera così avventata e, notando altre contraddizioni nei suoi racconti, prenderà la decisione di frugare nel suo cellulare per scoprire se abbia cancellato alcuni messaggi compromettenti. E così, grazie ad un hacker informatico rintracciato dal fidato Salih (Gökay Müftüoğlu), Kemal recupererà gli sms con Zeynep e scoprirà che, purtroppo, i suoi dubbi sulla relazione con Emir corrispondono alla verità.

Endless Love, spoiler: Zeynep confessa a Kemal di avere avuto una storia con Emir

Sconfortato dalla verità, che non voleva prendere minimamente in considerazione arrivando persino ad inimicarsi Nihan e a fidanzarsi con Asu, Kemal deciderà quindi di tendere un colpo gobbo alla sorella e si presenterà da lei con un falso test di paternità, dal quale si evincerà che il figlio che ha in grembo non può essere del marito Ozan.

Credendo di essere incinta di Emir, Zeynep vuoterà quindi il sacco e, in lacrime, confesserà al fratello di essersi concessa a Kozcuoğlu poiché convinta che provasse qualcosa per lei, cadendo invece nella sua rete di tranelli. Un’ammissione incompleta di “colpevolezza” che farà aprire a Kemal definitivamente gli occhi su Zeynep, la quale resterà attonita quando il fratello le dirà che le ha mentito solo per scoprire la verità e che il bambino che aspetta è proprio di Ozan.

Tale dialogo farà da preludio ad uno scontro fisico tra Kemal e Emir, nel quale uno dei due si farà molto male…