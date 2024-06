Endless Love anticipazioni: Zeynep e Emir, trappola per Ozan!

Mai unire insieme due cattivoni. Un “colpo di teatro” messo in atto da Emir Kozcuoglu (Kaan Urgancioglu) con la complicità di Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) farà finire in carcere il povero Ozan Sezin (Barış Alpaykut) nelle prossime puntate italiane di Endless Love. Cerchiamo quindi di capire come avrà luogo il grande inganno…

Endless Love, news: Ozan chiede a Zeynep di fare un test di paternità

La storyline si accenderà quando Ozan scoprirà che la sorella gemella Nihan (Neslihan Atagul) ha dei dubbi sulla reale paternità del bambino che la moglie Zeynep aspetta. Per dimostrare che il figlio non è di Emir, come invece Nihan sospetta, Ozan stupirà quindi Zeynep chiedendole di effettuare un test del DNA per mettere a tacere ogni eventuale pettegolezzo sulla loro storia d’amore.

Messa con le spalle al muro, Zeynep non avrà quindi altra scelta se non quella di ricorrere al test di paternità per tenersi buono Ozan, ma temerà che alla fine il DNA dia risultato negativo, perché non sa nemmeno lei se il bambino sia del marito o del cognato Emir. Proprio per tale motivo, la Soydere si rivolgerà a Kozcuoğlu per chiedergli aiuto e capire come possano arginare l’ostacolo. Da ciò partiranno i presupposti per il grande imbroglio…

Endless Love, trame: Emir e Zeynep convincono Ozan a fuggire

Approfittando del fatto che il cognato non può lasciare la Turchia (pena l’arresto) fino alla conclusione per le indagini dell’omicidio di Linda, Emir si coalizzerà con Zeynep per convincere Ozan a tentare di fuggire dal paese prima dei risultati del test, che poi lui stesso si preoccuperà di “falsificare” qualora dovessero indicare che è proprio lui il padre del bambino.

Ricorrendo all’arte della manipolazione, i due alleati non faranno fatica a far passare Ozan dalla loro parte e gli diranno che il giorno più indicato per dare inizio alla fuga è quello del fidanzamento improvviso tra Kemal e Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk), evento a cui Ozan e Zeynep sceglieranno di partecipare per poi defilarsi a metà e farsi portare nel porto in gran segreto da Tarik (Rüzgar Aksoy).

Endless Love, spoiler: Ozan viene arrestato!

Il piano andrà quindi alla perfezione: una volta che Tarik li lascerà nel porto, proprio lì sopraggiungerà la polizia, allertata segretamente da Emir, e procederà all’arresto di Ozan, che a quel punto non potrà sfuggire alla prigione e verrà condotto in cella, con grande disappunto dei genitori Önder Sezin (Kürşat Alnıaçık) e

Vildan Acemzade (Neşe Baykent); questi ultimi daranno la colpa a Zeynep di quanto successo perché, a loro dire, non avrebbe dovuto dare ascolto ai propositi fuggiaschi di Ozan.

Chi invece sospetterà di Emir sarà proprio Kemal, che chiederà senza successo a Zeynep se l’imprenditore fosse a conoscenza in qualche modo della fuga organizzata con Ozan. Zeynep fingerà infatti di disperarsi per l’infausto destino toccato in sorte al marito, che nel frattempo farà fatica ad adattarsi alla vita in carcere.

Non a caso, nel giro di pochissimo tempo, la situazione precipiterà fino ad un punto di non ritorno…