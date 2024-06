Everywhere i go – coincidenze d’amore, anticipazioni dall’1 al 5 luglio 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Everywhere i go da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2024 (su Rete 4)

Selin è una ragazza che vive da sola a Istanbul e lavora in uno studio di architettura. Demir è un architetto che ha deciso di tornare a Istanbul dopo aver passato molti anni in Giappone. I due si conosceranno in un modo un po’ insolito: entrambi hanno acquistato la stessa abitazione! Da subito il loro incontro si trasformerà in uno scontro per far valere i propri diritti sulla casa. Ma le sorprese non finiscono qui. Demir si presenterà come nuovo direttore dell’Artemim, lo studio di architettura in cui lavora Selin.

Demir comunica ai dipendenti le nuove regole aziendali, tra cui il divieto di avere relazioni tra colleghi, suscitando preoccupazioni in Merve e Bora. A turno, invita i dipendenti nell’ufficio per un colloquio individuale ma, essendo a conoscenza della loro relazione, convoca Merve e Bora insieme mettendoli di fronte a una scelta: uno dei due deve lasciare la Artemim entro fine mese. La coppia discute e si allontana. Selin cerca di consolare Merve e, con l’aiuto di Ayda, architetta un piano chiamato “Operazione Ghepardo”, ispirandosi alle caratteristiche dell’animale che ricordano Demir. Demir nel frattempo ha preso possesso della stanza di Selin, rimodernandola e spostando le sue cose in soggiorno o nella dependance. Ayda e Selin approfittano dell’assenza del capo per organizzare una riunione serale in ufficio con Ferruh, Burak, Merve e Bora per discutere dei dettagli del piano per far andare via Demir, ma l’incontro si trasforma in una festa.

L’atmosfera nello studio di architettura Artemim è sempre più tesa. A causa della regola stabilita da Demir di non avere relazioni tra colleghi, la storia d’amore appena sbocciata tra Merve e Bora viene interrotta sul nascere. Selin e Demir, dopo aver incontrato un cliente, si fermano lungo la strada per prendere un caffè. Demir le chiede di ordinarne uno con il latte di mandorle, senza dirle che è allergico al latte. Tuttavia Selin gliene fa preparare uno con il latte vaccino, pensando che sia solo una scelta di gusto. Demir avrà una reazione allergica e finirà in ospedale. Il rapporto tra i due si inasprisce e Demir chiede a Selin di lasciare la casa. In seguito al suo secco rifiuto, lui cambia la serratura. Selin non si dà per vinta e per entrare in casa rompe la porta-finestra ma Demir la chiuderà in una camera al piano di sopra. Nel tentativo di calarsi dal balcone, Selin perde l’equilibrio e si lussa una spalla.

Selin è incredula riguardo al comportamento tenuto la sera prima in presenza di Demir, mentre lui, prima di recarsi al lavoro, la porterà dal medico per controllare la spalla. In ufficio i colleghi si riuniscono per trovare il modo di mandare via Demir, mettendo in piedi l’operazione Ghepardo. Tutti gli impiegati cercheranno di spingere il capo a licenziarsi. La prima mossa sarà quella di fargli incontrare la cliente più difficile dell’azienda, la signora Dirim. Demir però se la caverà egregiamente.

Burak e Ferruh, temendo di essere scoperti, studiano di nascosto un piano per alterare le fatture dello studio, con l'obiettivo di riciclare i soldi di Esen. Leyla e Firuze, sempre più pressate da Demir che vuole risolvere a tutti i costi il problema della casa, si vedono costrette a invitare a cena sia lui che Selin. Nel corso della serata, le due sorelle tentano in tutti modi di evitare l'argomento fino a quando Selin, indispettita dal loro comportamento, le minaccia con un coltello. Firuze, trovandosi alle strette, finge di svenire. Demir e Selin, sempre più frustrati, decidono di andarsene, mettendo fine alla serata. Arrivati a casa, trovano Ibo con una siringa in mano. Selin, non riconoscendolo, gli salta addosso e Demir lo stordisce, sferrandogli un pugno. Il veterinario, che leggendo i risultati delle analisi di Sakiz, le aveva trovato le difese immunitarie basse, aveva deciso, di sua iniziativa, di fare un'iniezione di vitamine alla capretta.