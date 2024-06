Grey’s anatomy 20, trama episodio 8 (disponibile su Disney+)

L’ottavo episodio della ventesima stagione di Grey’s Anatomy, intitolato Sangue, sudore e lacrime (Blood, Sweat and Tears), è disponibile su Disney Plus a partire da giovedì 27 giugno 2024. In questo episodio, vedremo gli specializzandi prepararsi a sostenere l’ABSITE (esame di formazione) e assisteremo a momenti intensi e decisioni cruciali da parte di tutti i protagonisti. Con il finale di stagione alle porte, i fan si chiedono cosa riserverà il futuro per i medici del Grey Sloan Memorial Hospital.

Jo Wilson, dopo aver deciso di abbandonare la chirurgia generale per concentrarsi sulla ginecologia ostetrica, si trova di fronte a una sfida inattesa. Con Teddy Altman assente, Wilson è determinata a seguire il suo nuovo percorso, ma dovrà affrontare difficoltà impreviste durante il suo turno. Come gestirà questa nuova fase della sua carriera?

Lucas e Simone dimostrano un’eccezionale sinergia nella sala operatoria, ma ora sono alle prese con le conseguenze emotive delle loro decisioni. Dopo il drammatico intervento su Dorian, Adams è in preda ai sensi di colpa e alla pressione dell’esame imminente. I due si troveranno ad affrontare nuove sfide personali e professionali che potrebbero mettere alla prova la loro relazione.

Teddy e Owen, dopo l’incidente in montagna con Rosie e Joseph, valutano nuove iniziative per il futuro. La loro esperienza con l’emergenza medica ha ispirato Hunt a ideare un programma educativo per insegnare ai civili le tecniche di pronto soccorso. Tuttavia, una discussione con Catherine Fox potrebbe mettere in discussione la sostenibilità dei loro piani.

Il caso di puntata vede protagonista Caroline, una giovane paziente transessuale, che porta Monica Beltran e Amelia Shepherd a riflettere su questioni personali e professionali. Mentre la paziente affronta la sua ansia pre-operatoria, le due dottoresse si trovano a esplorare le loro storie passate e i loro rapporti con i pazienti.

Amelia, dopo aver supportato Monica, si trova di fronte a una nuova possibilità. La sua interazione con la Beltran ha aperto nuove porte nel suo percorso personale, ma le incertezze e le sfide rimangono. La sorella del compianto Derek dovrà esplorare le sue ambizioni professionali e le sue relazioni interpersonali, per cercare un equilibrio tra il suo passato turbolento e un futuro migliore.