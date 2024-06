La promessa, anticipazioni 24 giugno 2024: Jana e Manuel, una serata da sogno!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 24 giugno 2024

Curro continua invano a fare pressing su Ramona affinché gli racconti il suo passato. Ma stavolta il giovane finisce per innervosirsi e solo l’intervento di Jana blocca un’escalation potenzialmente pericolosa. Teresa rivela a Pia che è stato Feliciano a riferirle che suo figlio si trovava nel convento di Villalquino. La famiglia de Lujan giunge al Garden Party del Re ma – grazie a una voce diffusa da Margarita – tutti li ignorano considerandoli dei semplici arrampicatori sociali.

Martina odia essere mostrata come fidanzata di Antonio, per fortuna ci sarà anche un ballo con Curro e per l'occasione i due giovani tornano a dichiararsi amore reciproco. Lontano dai giardini della Granja, un'altra coppia vive il suo "magic moment": Jana e Manuel. Lui, in particolare, organizza un ballo a sorpresa per Jana, e i due vivono una serata da sogno…