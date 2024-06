La promessa, anticipazioni 25 giugno 2024: Jana pensa che la storia con Manuel sia impossibile

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 25 giugno 2024

Jimena per uno soffio non scopre Manuel con Jana. Ciò rafforza in Jana la sensazione che tra lei e Manuel sarà una storia impossibile. I signori rientrano alla Promessa e Cruz è ancora scossa per l’ostracismo che ha avvertito durante la festa reale, per il quale se la prende con la cognata; quest’ultima, intanto, la umilia ancora ogni volta che può. Martina e Curro cercano di approfittare degli ultimi momenti restanti per stare insieme prima del matrimonio di lei.

L'operazione di Salvador è ormai prossima e Catalina cerca di far sì che Maria ottenga un permesso per poterlo accompagnare. La madre di Jimena è in ansia perché lei non ha ancora seguito il suo consiglio di fingere un aborto. Pia è visibilmente diffidente verso Feliciano, al quale vieta di avvicinarsi a suo figlio. Petra tenta di sostenere il "fratello", ma lui le rivela qualcosa di poco tranquillizzante…