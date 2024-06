La promessa, anticipazioni dal 10 al 14 giugno 2024

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2024

Jana raggiunge la servitù con il neonato e la informa che ci sono state complicazioni nel parto: Donna Pia ha perso conoscenza e non si è ancora svegliata, ma al suo fianco c’è Abel a prendersi cura di lei. Manuel e Jimena vanno a trovare il bambino, ma lei lo rimette nelle braccia di Jana fuggendo via. Manuel la segue e la rassicura dicendole che sarà un’ottima madre. Cruz parla con Curro e gli chiede di sorvegliare Martina per evitare che faccia altre azioni sconsiderate, e il ragazzo accetta.

Abel chiede scusa a Jana per aver sminuito le sue competenze. Cruz rimprovera Abel perché sta prestando troppe cure a Pia trascurando Jimena, ma il medico la rassicura. Jana va a trovare Ramona, che sta meglio e rimprovera la ragazza dicendo che è stata una pazzia tornare a Lujan, e la caccia dicendo che presto andrà via. Teresa rimprovera Mauro perché si rifiuta di accettare Feliciano, e il ragazzo la ascolta e decide di aiutarlo nella sua formazione.

Fernando si salva da un attacco di cuore grazie alla pillola che gli somministra Margarita. Alonso è sotto shock perché ha temuto di perdere suo fratello. Questo evento, sommato alle cure del medico per Pia, ancora convalescente dopo il parto, fa sì che Cruz si scontri nuovamente con Abel poiché la marchesa ritiene che non stia facendo il suo lavoro come dovrebbe. Don Carlos torna alla Promessa con l’intenzione di porgere le sue scuse a Candela, ma a gran sorpresa è lei a scusarsi per il suo comportamento e a confessare i suoi sentimenti per l’uomo.

Come previsto, Ramona è ancora della sua idea e dà a Jana un ultimatum: o lascia Lujan con lei o non vuole che vada a trovarla mai più. Chi gioca con il pericolo è Jimena che, nella sua testa, inizia a pensare alla possibilità di fingere un aborto nel modo più pericoloso possibile. Pia è ancora gravemente malata e tutti si stanno occupando del suo bambino, in particolar modo Candela.

Candela è disperata perché mentre teneva il figlio di Pia si è addormentata e il bambino è scomparso. Tutta la servitù va a cercarlo, si teme che possa essere stato rapito. Romulo suggerisce di non dirlo a nessuno, soprattutto ai signori. Ramona si sveglia e Jana le chiede di dirle la verità su sua madre ma Ramona non vuole rispondere. Abel dice a Jana che Cruz l’ha accusato di non aver soccorso Fernando. Alonso decide di andare a trovare Fernando che dopo il malore deve riposare.

Arriva una lettera con il sigillo reale che annuncia che Antonio de Carvajal y Cifuentes arriverà alla tenuta fra due giorni. Cruz dice a Margarita che lei ed Alonso avranno una posizione privilegiata in questo incontro e che Martina dovrà ricevere Antonio accompagnata da Curro. Romulo si recherà alla guardia Civile per denunciare la scomparsa del neonato. Manuel confessa ad Abel di pensare ad una donna conosciuta prima di sposarsi. Abel gli suggerisce di dirlo a Jimena.

Jimena chiederà a Manuel maggior dimostrazione di affetto. Nel frattempo, il figlio di Pia risulta ancora scomparso. Cruz insiste affinché Jimena si faccia fare un controllo medico da Abel. Quest’ultimo verrà redarguito dalla stessa Cruz per occuparsi maggiormente di Pia, ancora debole per il parto. L’ottimo lavoro di Feliciano nei confronti di Fernando, farà sì che Feliciano venga considerato come suo possibile valletto personale. L’entusiasmo per la notizia però verrà condiviso solo da Petra e Teresa, ma non da Mauro.

Alonso si confiderà con Catalina in maniera profonda riguardo al rapporto col fratello, ricevendo dalla figlia sproni nell’abbracciare la sua idea di una relazione fraterna pacifica. Lorenzo rimprovererà Catalina sull’aver affittato i terreni ad un prezzo, secondo lui, troppo basso. Curro verrà condotto da Jana in casa di Ramona e presentato a lei come Marcos, nonché il nome datogli da Dolores. Infine, Jana chiede a Ramona di dirle la verità.

Ramona mette in guardia Jana e Curro e rifiuta di dire loro la verità sulla madre per non turbarli inutilmente. Petra intralcia la ricerca del figlio di Pia scomparso all’improvviso, e attira l’odio della servitù. L’arrivo di Don Antonios, detto “il principino”, infastidisce Jimena che non ha molto interesse all’incontro. Cruz raccomanda a Petra di non farle sentire la mancanza di Piao. La marchesa è preoccupata per l’aspetto di Catalina. Margarita si offre di parlarle.

Cruz si lamenta con Manuel del dottor Bueno e lo accusa di non curare bene Jimena, ed esorta il figlio a liberarsene. Feliciano corteggia Teresa e le regala un braccialetto fatto di semi essiccati. Catalina con il pretesto di una foto a Santander tenta di riavvicinare Fernando e Alonso per far superare loro gli attriti del passato, ma il tentativo fallisce. Salvador Lope e Abel riescono a far mangiare Candela dopo il voto del digiuno per salvare Pia. Jimena con una scusa attira Manuel e lo trascina a letto.