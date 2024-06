La promessa, anticipazioni dal 30 giugno al 6 luglio 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 30 giugno a sabato 6 luglio 2024

Dopo aver trovato un ritratto di Jana dipinto da Manuel, Abel inizia a sospettare che anche il suo amico possa essere innamorato della ragazza. Cruz è insieme al cognato Fernando quando quest’ultimo viene colpito da un infarto; la marchesa sta per somministragli la pillola, ma qualcosa le fa cambiare idea. Cruz continua a comportarsi normalmente finché Martina non trova il corpo senza vita del padre. Maria e Salvador tornano a La Promessa dopo l’operazione del ragazzo. Tuttavia, devono aspettare ancora qualche giorno per capire se ha riacquistato la vista all’occhio oppure. La proposta di matrimonio di Carlos a Candela provoca una grande confusione nella testa della cuoca. La donna cerca il sostegno dei suoi compagni, che però le dicono di seguire il suo cuore e di non badare al resto. Feliciano cerca di giustificarsi con Teresa riguardo il rapimento del bambino di Pia, ma la cameriera non vuole sentire ragioni, si sente tradita e non vuole più sentirlo.

La notizia della morte di Fernando sconvolge tutti gli abitanti de La Promessa. Nel frattempo, la servitù parla della recente operazione di Salvador. Feliciano, dopo il rapimento di Diego, cerca di riconquistare l’amicizia di Salvador. Abel dice che Fernando è morto per un attacco di cuore. Jana dà dei consigli a Curro e gli dice di stare vicino a Martina. Lope e Simona preparano da mangiare per la veglia notturna di Fernando. Jana difende l’operato di Abel davanti a Maria. Teresa è turbata perché è stato Feliciano a rapire il figlio di Pia. Mauro cerca di consolarla ma lei è molto fredda nei suoi confronti. Pia e Teresa sospettano che Feliciano sia stato spinto da Petra. Abel apprende che Manuel è stato quasi costretto a sposarsi con Jimena dopo la morte di Tomas. Jana incontra Manuel nell’hangar e cerca di consolarlo. Manuel la abbraccia ma arriva Abel che li vede.

Abel sorprende Jana abbracciata a Manuel, ma non si dà per vinto. Margarita accusa i marchesi di avere causato la morte di Fernando; rifiuta una veglia funebre allargata e la relega ai familiari. Pia mostra segni di esaurimento nervoso, Romulo lo nota ma la sostiene. Cruz è in ansia per il miglioramento mostrato da Ramona e chiede a Petra di indagare. Ramona, riconoscente, mette in guardia Jana dal suo attrito con il fratello. Alonso, su richiesta di Margarita, fissa il funerale per l’indomani pomeriggio lasciando Romulo e la servitù sorpresi per la fretta. Alonso ordina a Cruz di avvisare il duca Antonio, futuro genero di Fernando, malgrado il diniego della vedova. Cruz promette di farlo. Martina, pentita, confessa a Catalina di avere detto cose cattive al padre. Orengo rivela a Candela che Simona è una vera amica e che la sosterrà qualunque scelta faccia. Margarita giura vendetta contro Cruz al capezzale del marito.

Cruz accetta che Petra paghi per il rapimento di Diego al posto del fratello Feliciano, evitando così che Pia lo denunci alla Guardia Civile. Cruz ricambia Petra con denaro ed eccellenti referenze. Salvador sta per togliere la benda all’occhio in presenza di Lope e Maria. Mauro dopo il bacio con Teresa ci crede ma lei frena e gli rivela di essere innamorata di Feliciano. Ramona rilegge la lettera di Dolores ai figli Mariana e Marcos (Jana e Curro) e capisce che, non rivelando loro il contenuto, li ha solo messi in attrito. Pentita, chiede a Jana di tornare dopodomani con il fratello per una rivelazione importante. Mercedes spinge Jimena a chiudere il discorso gravidanza fingendo un esito naturale con del sangue rimediato, ma la giovane rifiuta. Petra rivela a Romulo e Petra che è stata solo lei a rapire Diego. Ma Pia non le crede, avendo sentito il fratello confessare la colpa. Ma Petra lo scagiona dalle accuse a carico. Abel insiste con Jana, che declina l’invito.

Salvador toglie le bende e, dopo ancora un primo momento di cecità, torna a vedere bene da entrambi gli occhi. Tutti i membri della servitù gioiscono insieme a lui, che per ringraziarli fa un bel discorso e offre loro una dolce colazione. Maria, però, sente che qualcosa non va. Intanto Margarita, per rimediare a quello che ha fatto Cruz, convince Martina a telefonare al duca Antonio per dirgli di non rinviare oltre il fidanzamento. Abel organizza una cena a sorpresa a Jana, che sembra andare bene, ma poi confessa a Manuel le difficoltà che sta incontrando nella sua relazione con Jana, aspettando di vedere la sua reazione. Pia affronta Petra e pretende di sapere la verità sul rapimento di Diego; Teresa fa altrettanto con Feliciano. D’altra parte, Don Carlos torna a parlare a Candela della possibilità di un futuro insieme e l’avvisa che partirà per Sevilla per qualche giorno con la figlia. Jana e Curro vanno alla capanna di Ramona.

Jimena chiede ad Abel di nascondere la finta gravidanza a Manuel in cambio di un ricco compenso, e il medico accetta. Feliciano racconta a Teresa cosa è accaduto la notte del rapimento del figlio di Donna Pia. Jana riferisce a Curro della scomparsa di Ramona, ma non possono dare l’allarme per non svelare il loro legame con la donna. Abel condivide la propria felicità con Manuel dopo la cena romantica con Jana. Margarita parla con Martina dopo averla spinta a chiarire con il fidanzato la cancellazione della festa di fidanzamento, e confessa alla figlia di avere dei dubbi sulle circostanze della morte di Fernando, giurando di vendicarlo. Maria soffre per il rapporto incrinato con Lope e Salvador, e li convoca a sorpresa per chiarire la situazione. Alonso dice a Martina e Margarita che potranno alloggiare alla tenuta quanto vorranno; quando Cruz viene informata, manifesta il massimo disappunto. Alonso annuncia alla famiglia l’arrivo di un ospite: il Duca Pelayo Gómez de la Serna.

Martina rompe definitivamente con Curro, che ha il cuore spezzato. Abel continua a cercare di scoprire la natura della relazione tra Jana e Manuel, mentre continua a confabulare con Jimena per reggerle il gioco sulla finta gravidanza. Ramona è ancora dispersa, i gruppi di ricerca non riescono a trovarla e la Marchesa non vuole che venga cercata nelle terre della Promessa. Pia sa, grazie a Romulo, che dietro il rapimento di Diego c'è la Marchesa, ma non osa affrontarla. Jana la spinge a farlo: Cruz ha compiuto un grave crimine e deve essere fatta giustizia. Don Carlos torna dal suo viaggio e, sebbene lui lo neghi, Candela nota che c'è qualcosa che non va in lui. Mentre Lope e Salvador accettano la richiesta di Maria di tornare ad essere amici, Teresa continua a rifiutare Mauro e sembra riavvicinarsi a Feliciano. Alla Promessa si attende la visita del Conte De Anil, il signor Pelayo Gomez de la Serna, ma Margarita ha in serbo una sorpresa per sua figlia e la cognata.