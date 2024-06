La promessa, anticipazioni e trama 11 giugno 2024: Jimena trascina a letto Manuel

Anticipazioni puntata La promessa di martedì 11 giugno 2024

Ramona avvisa Jana e Curro ma rifiuta di approfondire la verità sulla madre per non turbarli inutilmente. Petra mette i bastoni tra le ruote alla ricerca del figlio di Pia (che è improvvisamente sparito) e così facendo attira l’odio della servitù. L’arrivo di Don Antonio irrita Jimena, che non ha molto interesse a incontrarlo. Cruz raccomanda a Petra di non farle avvertire la mancanza di Piao. Cruz è in ansia per l’aspetto di Catalina e Margarita si offre di parlarle.

Cruz si lamenta con Manuel di Abel e lo accusa di non curare nel migliore dei modi Jimena, esortando il figlio a fare a meno del dottore. A Feliciano interessa Teresa e così le dona un braccialetto fatto di semi essiccati. Catalina, con la scusa di una foto a Santander, cerca di riavvicinare Fernando e Alonso per far superare loro i vari dissapori del passato; il tentativo però finisce male. Salvador, Lope e Abel riescono a far mangiare qualcosa a Candela dopo il voto del digiuno per salvare Pia. Jimena, con un pretesto, riesce ad attirare Manuel e così lo trascina a letto. Seguici su Instagram.