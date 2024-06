La Promessa anticipazioni: Feliciano si ribella (finalmente) a Petra!

Mai approfittarsi di un uomo buono perché prima o poi si sveglia. Una bella lezione è in arrivo per Petra Arcos (Marga Martinez) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Appena capirà che lo sta utilizzando per i suoi loschi fini, Feliciano (Marcos Orengo) si ribellerà in modo furbo alla “sorella” e le farà fare una figuraccia con la marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin)!

La Promessa, news: Petra esegue un ordine di Cruz

La storyline si accenderà nel momento in cui Catalina (Carmen Asecas) avvierà una società con l’ospite della tenuta Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) per la produzione di diverse quantità di marmellata, i cui ricavati saranno utili anche per bilanciare i conti de La Promessa. Ascoltata l’idea della figlia, Alonso (Manuel Regueiro) darà subito il suo consenso affinché la nuova attività possa prendere il via. Lo stesso non si potrà dire invece di Cruz, che considererà “vergognoso” l’avvio della società poiché, per produrre la marmellata, Catalina e Pelayo intendono coinvolgere anche le casalinghe del paese.

Non a caso, per intralciare il piano dei due soci, Cruz pretenderà che Lope (Enrique Fortun) riprenda il suo lavoro di lacchè proprio al servizio di Pelayo e lo obbligherà a lasciare la cucina. Un piano che verrà subito ben capito da Catalina, visto che Lope doveva insegnare la ricetta delle marmellate alle paesane…

La Promessa, trame: Petra mette Feliciano ad un bivio

Fatto sta che, dopo aver affrontato Cruz a muso duro, Catalina si avvarrà della complicità di Pelayo per concedere tantissimo tempo libero a Lope e consentirgli di tramandare lo stesso le ricette alle casalinghe. L’escamotage potrà considerarsi riuscito, ma troverà una nuova minaccia in Petra. Mandata da Cruz, la Arcos intercetterà infatti il fratello Feliciano quando starà per recarsi in paese e consegnare alle donne la quantità di marmellate da preparare, con tutti i dosaggi giusti delle ricette.

Facendo leva sulla benevolenza del giovane nei suoi confronti, Petra riuscirà a farsi dare il bigliettino con le indicazioni, promettendogli che sarà lei stessa a consegnarlo alle donne poiché deve recarsi in paese. Peccato però che quel bigliettino finirà nelle mani di Cruz, che lo strapperà in mille pezzi. Tuttavia, almeno in questa situazione, Feliciano avrà agito d’astuzia…

La Promessa, spoiler: Feliciano si ribella a Petra

Eh sì: messo in guardia da Teresa Villamil (Andrea del Rio) sul conto della “sorella”, che come sapete è in realtà sua madre, Feliciano non si fiderà di Petra ed andrà lo stesso in paese per dare le indicazioni delle ricette proprio come Pelayo e Lope gli avranno detto di fare. La produzione sarà dunque salva e Pelayo e Catalina raccoglieranno il loro primo successo.

Tutto ciò ovviamente farà infuriare tantissimo Cruz, mentre Petra si renderà conto di essere stata presa in giro da Feliciano. Si tratterà di una prima crepa nel rapporto tra i due personaggi, visto che il giovane Arcos non ritornerà sui suoi passi quando Petra lo rimprovererà per l’imbroglio che le ha teso. Quest’evento però, per la prima volta, farà comprendere a tutti i lavoratori de La Promessa che possono fidarsi di Feliciano… Seguici su Instagram.