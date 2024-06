La promessa, anticipazioni 19 giugno 2024: Cruz dice a Martina di non sposarsi

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 19 giugno 2024

Cruz è risentita con Petra per non averle detto immediatamente della liberazione del figlio di Pia. Vuole mandare Jana e Abel da La Promessa ma Petra la convince a rinunciare alla sua idea. Maria ha parecchi dubbi su Salvador, ma Lope le consiglia di attendere. Carlos chiede a Candela di darsi del tu e così i due si baciano, venendo anche visti da Pia che è felice della loro storia. Petra fa capire a Feliciano di essere nervosa in quanto è stata rimproverata da Cruz.

Curro dice a Jana che non vuole andare al garden party. Antonio ordina a Simona di mettere a punto un pranzo speciale a base di fagiano. Nel corso del pranzo, Antonio comunica il suo fidanzamento con Martina. Cruz si è accorta che Martina era triste quando Antonio ha annunciato il fidanzamento e le consiglia di non sposarlo, ma Martina è stanca di opporsi e preferisce accettare. Salvador finalmente annuncia a Lope e a Maria di volersi operare. Manuel va a trovare il figlio di Pia e rimane solo con Jana… Seguici su Instagram.