La promessa, anticipazioni e trama 4 giugno 2024: tra Cruz e Margarita va sempre peggio

Anticipazioni puntata La promessa di martedì 4 giugno 2024

Salvador vede Lope abbracciato a Maria. Fernando tenta di spronare Martina a compiere grande passo con Antonio, ma la figlia chiude subito il discorso. Margarita annuncia a Fernando che ha trovato il modo per far chiudere il becco a Beatriz: per ora non sveleranno la verità su di lei, poi a vedersi. Feliciano confessa alla servitù di avere detto a Petra di essersi accorto di un uomo in camera di Simona e Candela, ma non è stato lui a dirlo alla marchesa. Comunque sia, tutta la servitù (tranne Teresa) lo odia.

I dissapori tra Margarita e Cruz sono sempre più evidenti, per quanto sopiti con discrezione. La duchessa se ne accorge e comprende perché voglia andarsene in fretta e furia a Madrid. Anche Catalina, Manuel e Abel prendono parte a una colletta della servitù affinché l'operazione di Salvador possa diventare realtà. La cosa sarebbe un segreto per Salvador ma Feliciano lo spinge a informarsi. Lorenzo svela a Cruz che Beatriz sembra sorda alle sue dirette provocazioni.