La rosa della vendetta, anticipazioni quarta puntata 28 giugno 2024

Anticipazioni e trama puntata La rosa della vendetta di venerdì 28 giugno 2024

Mert, dopo aver capito di non avere scampo, parla chiaramente a Gulendam: non la ama e non l’amerà mai. Lei, tra le lacrime, gli promette di farlo fuggire lontano, dove sarà al sicuro e dove neanche suo fratello Gulcemal potrà raggiungerlo. Mert non si fida di lei: “Perché fai questo per me?”, le chiede. “Perché, prima o poi, fuggiresti comunque. Meglio adesso. Mia madre mi ha insegnato che non si puoi costringere le persone ad amarti. Però promettimi che ti terrai in contatto con me, perché voglio che nostro figlio sappia chi sei”.

Nel frattempo, Gulcemal fa avverare il desiderio di Deva di rivedere suo padre in ospedale e poi le dice di aver giurato a se stesso che, se lei non acconsentirà di sua volontà a lavorare per lui entro l’indomani sera, la lascerà andar via. Arman va a trovare Gulcemal per chiedergli perché conosce sua madre. Lui non risponde, ma lo invita, qualunque cosa accada, ad incontrarsi sempre in riva al lago come due amici, come due “fratelli”.

Frugando fra i vecchi ricordi di Zaferper indagare sulla relazione che unisce Gulcemal e sua madre, Armagan trova delle foto della madre insieme a due bambini a lui sconosciuti. Intanto, a casa di Gulcemal, durante una cena d’affari con i soci italiani arrivano Zafer e Ipek. Quest’ultima chiede alla sorella di abbandonare la casa di Gulcemal, ma Deva, sotto gli occhi increduli della consanguinea, dichiara di essere rimasta con lui di sua spontanea volontà.

Immediatamente dopo che Zafer e Ipek lasciano la casa di Gulcemal, sopraggiungono Mert e Gulendam. Quest'ultima è molto scossa dall'incidente che l'ha coinvolta e chiede aiuto al fratello. Furioso per quanto è accaduto alla sorella, Gulcemal aggredisce Mert, rimproverandogli di non aver protetto la sorella e il bambino. In questo modo, Deva, incredula, scopre non soltanto che Mert ha sposato Gulendam, ma che i due sono in attesa di un figlio, e perde i sensi. Al suo risveglio, Gulcemal racconta a Deva di aver avuto un'infanzia complicata.