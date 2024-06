La rosa della vendetta: cast e trama della nuova serie tv di Canale 5 (dal 7 giugno)

Amori impossibili, spietate vendette e colpi di scena inaspettati sono gli ingredienti che hanno reso “Terra Amara” un grandissimo successo, capace di catturare milioni di spettatori e di competere, spesso prevalendo, su competitor molto forti. Ma se la storia di Zuleyha Altun è giunta ormai al termine con il finale di serie previsto per sabato 8 giugno, Canale 5 ha deciso di puntare su una nuova appassionante serie, La rosa della vendetta, in onda da venerdì 7 giugno in prima serata.

La serie condivide con la saga di Cukurova uno dei più amati attori turchi: Murat Ünalmış, conosciuto dal pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman. Il cast comprende anche Melis Sezen nei panni della protagonista Deva (conosciuta in Italia per il personaggio di Deren nella serie “Come sorelle”) e Ayda Aksel (la vendicativa Azize Aslanbey di Hercai) nel ruolo di Zafer, la madre di Gülcemal. “La rosa della vendetta”, il cui titolo originale è Gülcemal, è un dramma di amore e vendetta, con un cast straordinario e trame intricate che si snodano nel corso di tre decenni.

La storia inizia trent’anni prima dell’ambientazione principale, ai giorni nostri. La giovane Zafer è costretta a separarsi dall’amato Mustafa per sposare un uomo che non ama e con cui ha due figli, Gulcemal e Gulendam. Ferita e con il cuore indurito, Zafer non riesce ad affezionarsi ai bambini e, quando Mustafa riappare nella sua vita, decide di abbandonare la famiglia per seguirlo. Alla notizia che Zafer è incinta, il marito, sopraffatto dal dolore, si suicida. Gulcemal, furioso, uccide l’amante della madre. In punto di morte, Mustafa lo maledice, predicendogli che non troverà mai l’amore. Anni dopo, ritroviamo Gulcemal adulto, segnato dal passato e diventato un uomo crudele. Tuttavia, la sua vita prende una piega inaspettata quando incontra la dolce Deva…

Con le sue trame intrecciate che si sviluppano in tredici puntate, “La rosa della vendetta” rappresenta l’essenza del dramma turco, capace di tenere i fan con il fiato sospeso dalla prima all’ultima puntata. Girata in Turchia tra le città di Bursa e Istanbul, la serie, oltre a Murat Ünalmış (Gülcemal), Melis Sezen (Deva) e Ayda Aksel (Zafer), vanta anche Nilay Erdönmez nel ruolo di Gülendam, Edip Tepeli nel ruolo di Mert e Nilüfer Açıkalın nel ruolo di Gara Ana.

Insomma, si prospetta una nuova grande epopea imperdibile, ricca di pathos ed emozioni, che il vasto pubblico della serialità turca potrà seguire ogni venerdì sera su Canale 5 (oppure in un secondo momento su Mediaset Infinity). Seguici su Instagram.