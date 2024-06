Mediaset Extra, un’estate all’insegna di soap opera e telenovelas

A partire da oggi, lunedì 10 giugno, Mediaset Extra (canale 55 del DTT) mette in scena un’estate avvolta nel fascino delle serie e delle soap più amate, offrendo una panoramica di titoli a target femminile che hanno segnato un’epoca.

La giornata inizia con il ritorno della regina delle telenovelas degli anni ’80 e ’90: Grecia Colmenares, protagonista di “Milagros”, una telenovela argentina in costume degli anni ’90, affiancata dall’attore Osvaldo Laport. La storia raccontata, suddivisa in 200 episodi, è quella di Maria e Vittoria, due giovani donne cresciute come sorelle che finiranno, purtroppo e loro malgrado, per innamorarsi dello stesso uomo: il tenente Rinaldo Monti.

Alle 7.00 toccherà invece a “Vivere”: la storica soap, fiore all’occhiello del pomeriggio di Canale 5 nei primi anni Duemila, torna sin dal suo primo episodio in cui il pubblico potrà rivedere anche Beatrice Luzzi, reduce da un’esperienza molto forte nel Grande Fratello.

Ale 11.30, gli spettatori potranno godersi un altro titolo amatissimi: “Centovetrine”, che proprio di recente ha ottenuto ottimi ascolti su La5. Alle 16, spazio alle repliche della celebre soap americana “Beautiful”, con la stagione 29, trasmessa negli USA nel 2015. Brooke, Ridge e Taylor faranno da traino alla prima serata della rete, in cui non mancheranno serie e fiction in replica.

Nella prima serata del lunedì, sarà “Tempesta d’Amore” a tenere compagnia agli spettatori con la sua 18° stagione. Dopo aver conquistato il pubblico della mattina di Rete 4 (nella quale sta ottenendo un successo clamoroso registrando un ottimo 7% di share medio con picchi del 10%), la soap opera tedesca si prepara a conquistare anche quello della prima serata del canale 55.

E se il martedì sarà dedicato alla serialità italiana poliziesca (Uno Bianca, Ultimo, Il Sequestro Soffiantini, L’Ultima Pallottola, Doppio Agguato, Paolo Borsellino), il mercoledì toccherà a Gabriel Garko e Manuela Arcuri intrattenere il pubblico con l’appassionante serie “Il peccato e la vergogna”. Il sabato invece spazio a “Terra Amara”, la drammatica e intensa serie turca che, dopo aver battuto ogni record sull’ammiraglia Mediaset, riprenderà la storia dal primo episodio. Infine, in terza serata tutti i giorni ci sarà la fiction cult “Il Bello delle Donne”. Seguici su Instagram.