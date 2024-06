My Home My Destiny anticipazioni: Barış scopre dove si trova Ekrem

Non sarà soltanto il divorzio dal marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) ad occupare i pensieri di Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane della seconda stagione di My Home My Destiny. La ragazza riceverà infatti dal suo capo Barış Tunahan (Engin Öztürk) delle buone notizie circa il nascondiglio del padre adottivo Ekrem (Nail Kırmızıgül)…

My Home My Destiny, news: la fuga di Ekrem continua

Negli episodi della dizi turca già andati in onda, Ekrem è fuggito insieme all’amante Meltem (Hilal Uysun) e alla loro figlioletta segreta, portando via con sé tutti i soldi rubati alla moglie Nermin (Senan Kara). Quest’ultima, dato il pignoramento dei suoi beni a causa dei traffici illeciti del marito, si è ritrovata dunque in strada da un momento all’altro.

Una situazione in bilico che migliorerà nelle prossime settimane dato che, in seguito al divorzio da Mehdi, Zeynep accoglierà Nermin nella nuova casa dove si è stabilita con la madre naturale Sakine (Zuhal Gencer), con Sultan (Hülya Duyar) e con l’amica Emine (Naz Göktan). In tale frangente, Nermin potrà inoltre contare su Bariş, che manterrà la promessa fatta a Zeynep e scoprirà il luogo in cui si è nascosto Ekrem…

My Home My Destiny, spoiler: ecco dove si è nascosto Ekrem

Eh sì: possiamo anticiparvi che Bariş apprenderà che Ekrem si è nascosto nelle isole Fiji, nelle quali non esiste l’estradizione. Come se non bastasse, l’avvocato Tunahan metterà Zeynep al corrente del fatto che l’uomo sta per avere un altro figlio da Meltem, ma le giurerà di essere disposto ad utilizzare qualsiasi tipo di cavillo legale per far sì che Nermin riabbia indietro tutto il suo denaro.

Notizie positive che rallegreranno Zeynep, la quale si precipiterà dalla madre adottiva per renderla partecipe degli ultimi particolari appresi da Bariş. Paradossalmente, la reazione di Nermin finirà però per mettere in difficoltà la Göksu…

My Home My Destiny, trame: una scomoda colazione

Per ringraziarlo degli sforzi fatti per aiutarla, Nermin penserà bene di invitare Bariş a colazione nella nuova casa il giorno successivo. Idea che non piacerà affatto a Sakine e che che turberà pure Zeynep, visto che nonostante tutto sarà ancora innamorata dell’ex marito Mehdi e non vorrà creare dei fraintendimenti con lui.

Tuttavia, alla fine, Zeynep non si opporrà all’iniziativa di Nermin e darà il consenso affinché tale colazione avvenga. E vi consigliamo di fare attenzione ad ogni successivo passaggio della storyline, dato che alla fine, per un motivo ben preciso, ad assistere a quella colazione ci sarà pure Mehdi. Ma di questo vi parleremo in seguito… Seguici su Instagram.