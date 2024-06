My Home My Destiny anticipazioni: Barış teme per Zeynep

Un capo premuroso fa sempre comodo, soprattutto quando hai a che fare con un ex marito che non si rassegna all’idea di averti perso. È questa la svolta importante in arrivo nelle prossime puntate italiane di My Home My Destiny. L’avvocato Barış Tunahan (Engin Öztürk) non potrà infatti fare a meno di notare l’atteggiamento ossessivo che ha Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) nei confronti di Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) e cercherà di porvi rimedio…

My Home My Destiny, news: Zeynep divorzia da Mehdi

La faccenda si delineerà quando Mehdi deciderà di non opporsi al divorzio da Zeynep, anche se in fondo non avrà ancora smesso di amarla e spererà un giorno di potersi riconciliare con lei. Nonostante lei abbia ormai trovato una nuova sistemazione, affittando una casa dove andrà ad abitare insieme alla madre naturale Sakine (Zuhal Gencer), alla madre naturale Nermin (Senan Kara) e alle amiche Emine (Naz Göktan) e Sultan (Hülya Duyar), Karaca troverà comunque il modo di continuare a gravitare nella vita della sua ex.

In che modo? Ad esempio, Mehdi arriverà a seguire Zeynep in orario notturno per vedere dove va. Uno strano atteggiamento che finirà per essere scoperto proprio da Bariş.

My Home My Destiny, trame: la scoperta di Bariş

Possiamo infatti anticiparvi che una sera Bariş convocherà tutti gli avvocati del suo studio in orario notturno per sottoporli ad una prova importante per concludere un caso; ovviamente la serata procederà per diverse ore e, alla fine, l’avvocato avrà l’occasione di scambiare qualche chiacchiera in più con Zeynep, che gli racconterà alcuni dettagli che non conosceva del suo passato.

Una volta che deciderà di tornare a casa, invitando anche Zeynep a fare lo stesso, Bariş si soffermerà per qualche minuto nei parcheggi del suo studio e noterà Mehdi appostato negli stessi. Un modo di fare che spaventerà tantissimo Bariş, che deciderà di non parlare a Zeynep della questione. Tuttavia, l’uomo informerà qualcun altro del particolare…

My Home My Destiny, spoiler: Bariş teme per Zeynep

Il mattino successivo, Bariş chiederà infatti alla sua segretaria di mettersi in contatto con Nermin, sottolineando che deve parlarle di qualcosa di estremamente importante. Una volta che si ritroverà faccia a faccia con lei, Bariş metterà dunque Nermin al corrente degli appostamenti notturni di Mehdi, facendola entrare in apprensione.

Sia Bariş e sia Nermin riterranno infatti ossessivi gli atteggiamenti di Karaca e temeranno che, presto o tardi, possano trasformarsi in dei veri e propri atti pericolosi per Zeynep. Le cose staranno però davvero così? Occhio perché una situazione “di festa” potrebbe rimettere in discussione tutto quanto tra i due ex… Seguici su Instagram.