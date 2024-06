My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi picchiato a sangue!

Grosso pericolo in arrivo per Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) nelle prossime puntate italiane di My Home My Destiny. Il meccanico verrà infatti picchiato a sangue per un motivo ben preciso; scopriamo insieme quale…

My Home My Destiny, news: Mujgan e la controversa storia d’amore con Burhan

La faccenda sarà collegata al ritorno in città di Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), il figlio dell’uomo che ha ucciso il padre di Mehdi. Dato che ai tempi del delitto era fidanzato con Müjgan (Zeynep Kumral), Burhan cercherà in ogni modo di riavvicinarsi alla Karaca, la quale farà resistenza poiché consapevole del fatto che Mehdi non accetterà mai una ripresa della relazione con lui.

Una contrarietà che ovviamente non farà altro che accendere l’astio di Burhan, che arriverà addirittura ad acquistare in gran segreto l’officina di Mehdi per colpirlo ed aprire un bar. Azione che non piacerà affatto a Mujgan, la quale darà un ultimatum all’uomo: se vuole davvero stare al suo fianco ed evitare che sposi un altro uomo, deve abbandonare la guerra contro Mehdi. Parole alle quali Burhan darà il giusto peso. Non a caso, farà una mossa abbastanza importante per convincere Mujgan della sua sincerità…

My Home My Destiny, trame: Burhan cerca di chiedere la mano di Mujgan ma…

Eh sì: il giorno successivo al matrimonio di Cemile (Elif Sönmez) e Nuh (Fatih Koyunoğlu), Burhan si presenterà in casa Karaca con un mazzo di fiori e dei cioccolatini in mano; la sua intenzione sarà ovviamente quella di chiedere a Mehdi la mano di Mujgan, ma il nemico non gli renderà il compito tanto facile.

Dopo aver ricordato a Mujgan che è libera di fare ciò che vuole, Mehdi farà infatti presente alla sorella che qualora sposasse Burhan si legherebbe alla famiglia che li ha privati del loro padre. Tale premessa, neanche a dirlo, accenderà i sensi di colpa della donna, che respingerà Burhan e gli dirà che per loro non c’è alcun futuro. E tutto ciò farà da preludio ad una rappresaglia dell’aspirante fidanzato rifiutato…

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi pestato a sangue

Possiamo infatti anticiparvi che Burhan riunirà una squadra di uomini e si presenterà nella nuova attività commerciale di Mehdi. Accerchiato, Karaca non potrà dunque fuggire dal pestaggio che si verrà a creare e verrà lasciato esanime sul pavimento, in una pozza di sangue.

Dopo ciò, le intenzioni di Burhan si faranno ancora più minacciose: chiederà infatti ai suoi scagnozzi di andare a prendere Mujgan, in partenza dalla madre Zeliha (Nurşim Demir) insieme ai novelli sposi Cemile e Nuh. Il tutto mentre Zeynep Göksu (Demet Ozdemir), allertata da Nazli (Ayşe Akın), si domanderà che fine abbia fatto il suo ormai ex marito… Seguici su Instagram.