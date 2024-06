My Home My Destiny anticipazioni: Nuh e Cemile si sposeranno?

Un matrimonio “senza benedizione” parentale attende i telespettatori di My Home My Destiny. Nel corso delle prossime puntate italiane, il destino non sembrerà infatti sorridere ai “piccioncini” Cemile Karaca (Elif Sönmez) e Nuh (Fatih Koyunoğlu), visto che Mehdi (Ibrahim Celikkol) e Müjgan (Zeynep Kumral), i fratelli della donna, si opporranno fermamente alla loro unione. Tuttavia, i due sapranno lo stesso farsi valere…

My Home My Destiny, news: Mehdi scopre che Nuh e Cemile stanno insieme

Tutto partirà quando, dopo averlo appreso da Mujgan, Benal (İncinur Sevimli) farà sapere a Mehdi che ormai la sorella Cemile ha avviato da tempo una relazione con Nuh, il suo migliore amico. Incredulo di fronte alla notizia, e soprattutto deluso perché nessuno dei due diretti interessati avrà avuto il coraggio di rivelarglielo, Karaca affronterà di petto la questione e, oltre a rimproverare Cemile, si rivolgerà direttamente a Nuh.

Una mossa che Mehdi farà partendo da una convinzione: crederà infatti che Nuh sia ancora innamorato di Emine (Naz Göktan), ragione per quale non si fiderà della sincerità dei sentimenti che dice di provare per la sorella. Tuttavia, dato il successo del suo matrimonio con Zeynep Göksu (Demet Ozdemir), Mehdi non se la sentirà di utilizzare un atteggiamento troppo autoritario con Cemile, tant’è che le dirà che è libera di fare ciò che vuole, persino sposare un uomo che non la ama.

My Home My Destiny, spoiler: Nuh e Cemile decidono di sposarsi lo stesso

Dato che non avrà la benedizione del fratello, Cemile penserà seriamente al da farsi con Nuh e si interrogherà sulla natura dei sentimenti che l’uomo prova per lei, pensando se sia davvero un ripiego per la mancata storia d’amore con Emine che non ha mai potuto concretizzare. Al termine di un intenso pomeriggio, Cemile arriverà però alla conclusione che Nuh non l’ha mai presa in giro e che, dal giorno che si sono messi insieme, non ha fatto altro che dimostrargli il suo amore.

Per tale motivo, al termine di un intenso chiarimento, Nuh e Cemile decideranno di sposarsi il giorno successivo, anche se ciò significa non godere della presenza di Mehdi, né dell’arcigna Mujgan. Non a caso, per dare vita ad una vera e propria cerimonia di fidanzamento ufficiale last minute, chiederanno a Sakine (Zuhal Gencer) e Sultan (Hülya Duyar) di fare le veci delle loro madri.

My Home My Destiny, trame: festa di fidanzamento per Nuh e Cemile

Il fidanzamento verrà celebrato anche con una festa, prontamente organizzata da Zeynep, Nermin (Senan Kara) e Emine, che alla fine darà a Nuh tutto il suo supporto scusandosi con lui per tutte le volte che l’ha fatto soffrire per non essere riuscita a contraccambiare i suoi sentimenti.

Ma, alla fine, il matrimonio tra Nuh e Cemile verrà celebrato? E, soprattutto, davvero Mehdi e Mujgan non presenzieranno all’evento? Seguici su Instagram.