My Home My Destiny: Mujgan dà un ultimatum a Burhan, ecco perché

Se c’è una cosa che sta a cuore a Mujgan Karaca (Zeynep Kumral) è senz’altro il benessere della sua famiglia, che cerca di far restare unita anche con dei metodi piuttosto antipatici. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di My Home My Destiny, la donna si troverà a dover dare un ultimatum al suo grande amore Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı) nel tentativo di proteggere il fratello Mehdi (Ibrahim Celikkol)…

My Home My Destiny, news: Mehdi e il divorzio da Zeynep

Nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della dizi turca, vi abbiamo già ampiamente parlato del divorzio tra Mehdi e sua moglie Zeynep Göksu (Demet Ozdemir). In seguito a questo fatto, Karaca deciderà quindi di rivoluzionare completamente la propria vita e, pur di aprire un negozio con la supervisione dell’affascinante Nazli (Ayşe Akın), venderà l’officina ereditata dal padre ad un misterioso acquirente.

Una volta ricevuti i soldi, Mehdi aprirà quindi una nuova attività commerciale e vorrà avere come socio il fidato amico fraterno Nuh (Fatih Koyunoğlu); inoltre darà parte del ricavato della vendita dell’officina alle sorelle Mujgan e Cemile (Elif Sönmez). Tuttavia, l’uomo sarà purtroppo caduto in un grosso inganno…

My Home My Destiny, trame: Burhan ha acquistato l’officina di Mehdi

Eh sì: ad acquistare l’ormai ex officina di Mehdi sarà stato Burhan. Quest’ultimo avrà dunque deciso di fare l’ennesimo sgarro a Karaca, che – ignaro di tutto – si impegnerà per avviarla la sua nuova attività commerciale e trasformarla in un vero e proprio successo.

In ogni caso, l’imbroglio verrà presto scoperto da Mujgan, che ancora una volta si troverà tra l’incudine e il martello: dall’altro scatterà in lei il senso di protezione verso Mehdi, che ha cresciuto come un vero e proprio figlio; dall’altro non vorrà nemmeno innescare un nuovo litigio del fratello con Burhan poiché temerà che Mehdi possa finire per ucciderlo. Anche se indecisa sul da farsi, Mujgan darà quindi a Burhan un vero e proprio ultimatum…

My Home My Destiny, spoiler: l’ultimatum di Mujgan a Burhan

Possiamo infatti anticiparvi che, nel corso di un dialogo, Mujgan farà sapere a Burhan che è finalmente arrivata l’ora di dimostrarle se la ami davvero; in che modo? Rinunciando all’apertura di un ristorante nei locali dove sorgeva l’officina di Mehdi. Mujgan minaccerà infatti di sposare il primo che trova e festeggiare nel nuovo locale, qualora Burhan non dovesse rispettare la sua richiesta.

Insomma, tra Burhan e Mujgan si respirerà un’aria piuttosto tesa, ma ciò è ancora nulla rispetto al tragico fatto che si verificherà nella dizi turca tra non troppo tempo… Seguici su Instagram.