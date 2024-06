Sissi 3: cast, anticipazioni e novità della terza stagione della fiction di Canale 5

Dopo il grande successo delle prime due stagioni, questa sera (martedì 11 giugno 2024) torna su Canale 5 la famosa Imperatrice d’Austria, Sissi. La terza stagione della serie evento, che fin dal suo debutto nel dicembre del 2021 ha conquistato il pubblico di tutta Europa, continua a raccontare la complessa e affascinante vita di Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come Sissi, alla corte di Vienna.

Sin dai tempi del primo film muto del 1920, la figura di Sissi (o Sisi, in austriaco) ha affascinato il pubblico, e la sua storia continua a suscitare grande interesse. È un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di storia e drammi in costume. Curiosi di scoprire come prosegue la storia? Vediamo cosa succederà nei nuovi episodi…

Mentre gli eventi tumultuosi sconvolgono l’Europa, in Francia viene proclamata la Repubblica e Napoleone III (Boris Alijnovic) è costretto alla fuga. Franz teme che le rivolte possano raggiungere Vienna e, contro il parere di Sissi, decide di avviare l’addestramento militare del giovane principe ereditario Rodolfo d’Austria-Ungheria (Arian Wegener), di nove anni. Preoccupata per la sicurezza del figlio, Sissi decide di fuggire con lui.

Nel frattempo, fervono i preparativi per l’Esposizione Mondiale del 1873, ma gli operai del Prater chiedono un aumento salariale e un pasto caldo. Dopo un grave incidente, il movimento operaio attacca i trasporti militari per impadronirsi delle armi. Bismarck (Bernd Hölscher), intanto, minaccia di formare un’alleanza con la Russia contro l’Austria-Ungheria. Franz cerca l’aiuto dell’arciduchessa Sophie (Désirée Nosbusch) per trovare una soluzione diplomatica con lo Zar.

Franz ritrova Sissi e, dopo un incontro appassionato, scompare portando con sé Rodolfo. L’imperatrice, disperata, si rifugia a Parigi, dove si abbandona all’assenzio e a nuove relazioni amorose, mentre Franz fa lo stesso a Vienna. Lo Zar annuncia il suo arrivo per l’apertura dell’Esposizione Mondiale e Franz vede in questa visita un’opportunità per negoziare un’alleanza. Alessandro II presenta una lista di richieste, tra cui la conquista della Crimea. A causa degli scioperi, manca il personale a corte e Franz è costretto a servire un piatto di uova allo Zar. Mentre il popolo soffre la fame, Sissi propone allo Zar un’alleanza con Bismarck. Nel caos del momento, il giovane Rodolfo viene rapito.

L’arciduchessa Sophie accoglie il cancelliere Bismarck, mentre Sissi e Franz scoprono dove è tenuto prigioniero Rodolfo. Tuttavia vengono scoperti e presi in ostaggio, e l’edificio in cui si trovano viene incendiato. Bismarck, sempre più impaziente, minaccia di andarsene, ma Grünne (David Korbmann) riesce a liberare Sissi e Franz, permettendo loro di riabbracciare il figlio e tornare a Vienna per riprendere le trattative.

Nel cast, diretto per la terza volta da Sven Bohse e guidato dalla talentuosa attrice svizzera-americana Dominique Devenport, troviamo ancora una volta Jannik Schümann nel ruolo di Franz. Tra i personaggi ricorrenti ci sono anche David Korbmann (il conte Grünne), Désirée Nosbusch (l’arciduchessa Sophie), Tanja Schleiff (la contessa Esterházy), l’italiano Giovanni Funiati (il conte Andrassy, storicamente condannato a morte dal Kaiser Franz e poi salvato da Sissi, che diventa Primo Ministro ungherese), Murathan Muslu (Ödön Körtek, leader ribelle ungherese), Boris Aljinovic (Napoleone III), Amanda da Gloria (la contessa Emanuelle Andrássy) e Bernd Hölscher (Otto von Bismarck).

Le novità di questo terzo capitolo includono: Arian Wegener (Rodolfo d’Austria-Ungheria, figlio di Sissi e Franz), Pauline Werner (Wallis, una criminale in coppia con Gustav, interpretato da Max Hubacher), Deniz Orta (Alma), Jakob Geßner (Albert, leader del movimento operaio), Daniel Friedrich (l’Arciduca Francesco Carlo), William Mang (Barone von Wertheim) e Walter Sachers (Johann).

La sceneggiatura è opera di Andreas Gutzeit (anche showrunner), Robert Krause ed Elena Hell, con il supporto dei consulenti storici Thomas e Philipp Ilming. La produzione è curata da Story House Picture e Satel Film per RTL. Come i precedenti capitoli, anche la terza stagione è composta da sei episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Canale 5 ne trasmetterà tre per volta, in due prime serate, stasera (martedì 11) e giovedì 13 giugno con il gran finale di stagione.