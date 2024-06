Sissi 4: la fiction tornerà con una quarta stagione!

Dopo il grande successo dei primi tre capitoli su RTL Streaming, sono in corso le riprese della quarta stagione di Sissi, la serie evento che dal 2021 racconta la travagliata e drammatica storia della coppia imperiale austriaca, Sissi e Franz. Ma quali avventure attendono l’imperatrice ribelle più amata della storia? Scopriamolo insieme.

Dopo la scomparsa del padre, Sissi si impegna in una sfida con il miglior fantino della Baviera in una grande corsa di cavalli per salvare la tenuta di famiglia a Possenhofen. Al ritorno nella sua terra natale, l’Imperatrice scopre misteri familiari che la porteranno a interrogarsi sul suo vero senso di appartenenza.

La terza stagione si conclude con Sissi e Franz salvati dall’incendio della prigione all’ultimo momento. Tuttavia, il percorso della monarca è ancora lungo: dai numerosi viaggi effettuati quando i suoi figli erano già adulti, al tragico epilogo del figlio Rodolfo, fino alla sua morte. Ciò suggerisce che almeno una quarta e una quinta stagione siano inevitabili per raccontare l’intensa vita di Elisabetta di Baviera. Ma cosa ne pensa la protagonista, Dominique Devenport? In una recente intervista, l’attrice ha espresso un chiaro desiderio per il futuro della sua eroina:

“Mi sono profondamente legata a questo ruolo e naturalmente desidero che Sissi ottenga ciò che desidera. Credo che significhi maggiore libertà e una vita più indipendente lontano dall’Hofburg.”

In Sissi 4 (le cui riprese proseguiranno per tutto l'estate tra Riga, Vilnius e zone limitrofe, oltre a Croazia e Slovenia), non solo rivedremo il cuore pulsante della serie – la bella e talentuosa Dominique Devenport, appunto – ma anche il suo partner Jannik Schümann (Franz) e tutti gli attori storici della serie, come Julia Stemberger (duchessa Ludovika), Désirée Nosbusch (arciduchessa Sophie), Tanja Schleiff (contessa Esterhazy), Marcus Grüsser (duca Max), David Korbmann (conte Grünne) e Arian Wegener (principe ereditario Rodolfo). A loro si uniranno nuovi volti, la cui identità ancora non è stata svelata.