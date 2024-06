Tempesta d’amore: André e Robert sperduti su un’isola! | Anticipazioni italiane

Tanto geniali in cucina quanto irascibili e testardi, André Konopka (Joachim Lätsch) e Robert Saalfeld (Roberto Patané) hanno più volte dimostrato di essere troppo simili per poter lavorare insieme senza scontri. E proprio la loro incompatibilità li porterà a vivere un’incredibile disavventura… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André e Robert litigano in cucina

Mettere insieme due “prime donne” non è mai una buona idea… e al Fürstenhof lo sanno molto bene! Ogni volta che André e Robert hanno provato a collaborare in cucina, infatti, tra i due è scoppiata la guerra. Una situazione che si riproporrà nei prossimi giorni.

Inutile dire che i continui scontri tra i due chef influenzeranno negativamente l’atmosfera nel ristorante dell’hotel a cinque stelle, creando una situazione assolutamente insostenibile. E così Hildegard (Antje Hagen) deciderà di intervenire…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André e Robert vivono una disavventura

Stanca dei continui scontri tra i suoi due capi, l’anziana cuoca obbligherà dunque i due uomini a fare una sorta di “terapia relazionale”, andando a pescare insieme per una giornata intera. Un’idea che avrà conseguenze inaspettate…

Durante la loro escursione forzata, infatti, André e Robert si troveranno ad affrontare un problema con cui non avevano fatto i conti: l’imbarcazione su cui si troveranno inizierà ad imbarcare acqua! Sarà così che i due cuochi saranno costretti a rifugiarsi su un isolotto abbandonato, senza alcun modo per contattare la terraferma…

