Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 25 giugno 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 25 giugno 2024

Sull’isola, Andrè e Robert si chiedono come possano fare per tornare a riva. Helene intende andare a cercare Andrè e Robert e di conseguenza va anche lei al lago insieme a Gerry e Shirin.. Dalla ginecologa, l’ecografia a cui si è sottoposta Vanessa conferma la gravidanza di otto settimane. La ragazza deve dunque andare da Michael per poter accedere al farmaco per l’interruzione di gravidanza; la ginecologa le rammenta che ha ancora tempo ma Vanessa è intenzionata a procedere… Seguici su Instagram.