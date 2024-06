Tempesta d’amore, anticipazioni dal 10 al 14 giugno 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2024

Grazie a Christoph, Alexandra riesce finalmente a contattare la neurologa americana specializzata in pazienti che si risvegliano dal coma. A sorpresa la specialista si offre di prendersi cura di Eleni, ma a patto che quest’ultima venga trasferita negli Stati Uniti!

Vanessa scopre di dover partecipare ad un congresso che la terrà alcuni giorni lontana dal Fürstenhof. Pensando di fare una sorpresa gradita alla sua amata, Carolin si prende ferie per seguire la compagna. Per lei, però, è in arrivo una delusione…

Helene è a terra: non solo André è partito per il Sudafrica poco dopo il loro primo appuntamento, ma non le ha mai mandato neanche un messaggio. E così, quando scopre che lo chef ha invece telefonato a Michael, la donna inizia a temere che Konopka non la ami…

Alexandra non ha il denaro necessario per coprire il trasferimento di Eleni negli Stati Uniti né tantomeno le costosissime cure a cui la ragazza dovrebbe sottoporsi. Christoph, però, le dice chiaramente di essere disposto a tutto per aiutare lei ed Eleni…

Al Fürstenhof arriva Liesl, una giovane donna nonché amica di famiglia dei Sonnbichler. La ragazza si rivolge a Max per avere aiuto con la riparazione della sua bicicletta… e tra i due scatta la scintilla!

Leander scopre che Alexandra intende trasferire Eleni negli Stati Uniti e la affronta, dicendole chiaramente di ritenere la sua idea un errore. A quel punto la Schwarzbach lo minaccia velatamente…

Erik e Gerry fanno una scommessa per scoprire chi tra Yvonne e Shirin sia più disordinata. Quando le due donne lo scoprono, non la prendono affatto bene…

Sempre più sopraffatta dai suoi sentimenti per Christoph, Alexandra finisce per dare l’amore con quest’ultimo. A quel punto Saalfeld pretende di sapere come Markus la stia ricattando, ma la donna gli chiede di non intromettersi…

A causa dei costi altissimi del matrimonio di Josie, Erik è sommerso dai debiti e confessa a Gerry la sua situazione. I due amici lavorano insieme ad un piano d’emergenza…

Christoph decide di scoprire con cosa Markus stia tenendo in pugno Alexandra e incarica Kruger di indagare. Quando la donna lo scopre, si infuria. Poi, però, capisce di dover finalmente mettere fine al ricatto del marito e scrive una lettera a quest’ultimo…

Leander incoraggia Max a trascorrere del tempo insieme a Liesl, nella speranza che l’amico possa finalmente ritrovare il sorriso. Anche Carolin è felice della novità…

Valentina scopre che Alexandra vuole mettere pressione a Michael affinché ignori i consigli di Leander. La Saalfeld decide dunque di parlare col medico, mettendo una buona parola per il cugino…

Erik ha sempre più paura di perdere tutto e deludere Yvonne. E così l’uomo si lascia tentare da un’occasione lucrativa…

Grazie all’intervento di Leander, Eleni può tornare a casa. Appena arrivata in hotel, però, la ragazza ha una brutta sorpresa…

Anche grazie all’intervento di Carolin, Max e Liesl trascorrono finalmente del tempo insieme, finendo per baciarsi!

Erik si gioca tutto ad una corsa di cavalli… e purtroppo la fortuna non è dalla sua parte! Disperato, l’uomo non sa come confessare ad Yvonne di non poterle più ridare indietro la sua collana…

Eleni è sconvolta da quanto appreso al Fürstenhof e cerca rifugio nell’appartamento di Shirin e Valentina. L’indomani, la ragazza si risveglia completamente confusa e finisce per perdersi nel bosco, fino a quando non raggiunge una misteriosa roccia da lei vista in sogno…

Valentina è a pezzi per la situazione di Eleni e Michael prova a distrarla aiutandola con la ristrutturazione alla casa al lago. Come se non bastasse, la ragazza riceve una telefonata dal suo ex Fabien…

Benché al settimo cielo per il bacio con Liesl, Max capisce di amare ancora Vanessa e fa una dichiarazione di guerra a Carolin!

Eleni decide di rinunciare al viaggio negli Stati Uniti e rimanere a Bichlheim, dove Leander può prendersi cura di lei. La ragazza decide inoltre di lasciare l’hotel e andare a vivere da Shirin e Valentina. Alexandra prova invano a fermarla…

Valentina è a pezzi per la telefonata di Fabien, venendo consolata ancora una volta da Michael. Più tardi la ragazza fa un sogno decisamente inaspettato sul medico, iniziando a guardarlo con occhi diversi… Seguici su Instagram.