Tempesta d’amore, anticipazioni dal 17 al 21 giugno 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2024

Alexandra chiede perdono a Noah ed Eleni, riuscendo a riconciliarsi con loro. Poco dopo, però, Eleni si rende conto che la madre la sta ancora ingannando…

Nonostante i tentativi di Carolin di calmarlo, Max è più determinato che mai a riconquistare Vanessa. E così, non appena gli si presenta l’occasione, il fitness trainer boicotta la rivale con un piccolo intrigo…

Valentina tenta di lasciarsi alle spalle il proprio sogno romantico su Michael. Nascondere i propri sentimenti per il medico, però, diventa sempre più difficile…

Dopo aver scoperto che l’azienda di famiglia è stata travolta dallo scandalo della falsificazione dei bilanci, Eleni chiede invano alla madre di ammettere il suo coinvolgimento. E così, quando poco dopo ricorda le accuse lanciate da Markus a Christoph poco prima del suo incidente, la ragazza trae le sue conclusioni…

Pur di poter racimolare il denaro necessario per riscattare la collana di Yvonne, Erik si offre di vendere le azioni del Caffè Liebling a Robert. Quest’ultimo, però, rifiuta. E per Vogt i guai non sono finiti…

Dopo il suo intrigo contro Carolin, Max è più determinato che mai a riconquistare Vanessa. La Lamprecht, però, non intende cedere…

Eleni è ormai convinta che Alexandra si sia alleata con Christoph per mandare Markus in prigione e prende una decisione: non solo chiude i rapporti con la madre, ma si licenzia anche dalla Schwarzbach AG! Christoph prova a mediare tra le due donne…

Valentina confessa ad Yvonne di essersi innamorata di un uomo “proibito”. La Klee le consiglia di evitare il suo amato il più possibile. Peccato solo che l’impresa non sia così semplice…

Erik è sempre più disperato e arriva a offrire a Werner il bosco da lui ereditato come garanzia per un prestito. Negli stessi istanti, però, Vogt riceve una proposta a dir poco lucrativa…

André rientra dal Sudafrica per la gioia di Helene. Il loro primo incontro, però, non va come sperato dalla donna. E così, su consiglio di Yvonne, la Richter decide di prendere l’iniziativa…

Max non esita ad usare nuovamente dei trucchi scorretti per avvicinarsi a Vanessa, che – ignara delle sue reali intenzioni – si gode la sua compagnia. A quel punto Carolin impazzisce di gelosia…

Leander prova a distrarre Eleni dai problemi con la famiglia, guadagnandosi ancora una volta la fiducia della ragazza. Dopo una notte insonne, però, quest’ultima accusa il medico di essere in combutta con Alexandra!

Erik riesce a resistere alla tentazione e riscatta la collana di Yvonne. E per lui non è l’unica buona notizia! Poco dopo, infatti, anche Christoph gli fa un’offerta generosa…

Carolin rivela a Vanessa che Max è determinato a riconquistarla. Sconvolta, la Sonnbichler decide di prendere le distanze dal suo ex per non alimentare le speranze di quest’ultimo.

André e Helene hanno grandi aspettative per il loro appuntamento romantico. Ancora una volta, però, rimangono delusi…

Dopo aver scoperto che in paese la loro relazione è ancora vista come uno scandalo, Carolin propone a Vanessa di trasferirsi insieme a Copenhagen!

Valentina capisce di non poter evitare a lungo Michael e prova a recuperare un rapporto normale con lui. L’impresa, però, è più difficile del previsto…

Leander riesce a tranquillizzare Eleni, che però inizia a temere di perdere la ragione. Per aiutare la sua amata, Saalfeld pensa ad un metodo decisamente anticonvenzionale…

André e Robert continuano a scontrarsi in cucina, costringendo Hildegard a prendere il controllo della situazione.

Dopo lo shock iniziale, Vanessa accetta la proposta di Carolin di andare a vivere in Danimarca. Quando Max lo scopre, ha una dura discussione con la sua ex, che ha un malore…