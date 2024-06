Tempesta d’amore, anticipazioni e trama puntata 4 giugno 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 4 giugno 2024

Eleni non riesce a riconoscere Alexandra e la manda via dalla camera, con Leander che deve intervenire per calmarla; successivamente le procura una lampada che proietta stelle sulle pareti e la ragazza finisce con il tranquillizzarsi, quando Noah va a trovarla lo riconosce. Per avere il denaro di cui necessita per pagare il matrimonio di Josie, Erik decide di scommettere su una corsa di cavalli, ma purtroppo per lui perde…