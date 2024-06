Tempesta d’amore, anticipazioni e trama puntata 5 giugno 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 5 giugno 2024

Valentina accetta la rimessa e la barca della signora Koch. Alexandra è al settimo cielo in quanto Eleni l’ha finalmente riconosciuta, ma viene a scoprire che il suo conto in banca è bloccato e non può più permettersi di stare in una suite! A quel punto Robert le propone di trasferirsi nell’appartamento di famiglia e lei, nonostante sia inizialmente incerta sul da farsi, finisce per dire di sì.

Erik vince alle corse dei cavalli e di conseguenza può acquistare il biglietto per il musical e andarci con Yvonne; inoltre l’uomo chiede a Robert e Christoph di riavere il suo vecchio posto di direttore amministrativo. I due in un primo momento accettano, ma in extremis cambiano idea per favorire Alexandra.

Con l'ausilio di Michael, Valentina si reca alla rimessa per barche della signora Koch e prende alcuni suoi effetti personali; trova pure una lettera d'amore del marito Fritz e successivamente gliela legge. Poi la signora Koch decide di regalare sia la rimessa che una barca a Michael e a Valentina e lo annuncia attraverso una lettera….