Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 19 giugno 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 19 giugno 2024

Christoph è in procinto di svelare a Eleni di essere suo padre, ma Alexandra arriva giusto in tempo per fermarlo. Christoph a quel punto trova la scusa di voler mediare tra Eleni e Alexandra. Yvonne c'è rimasta male perché pensa che Erik abbia perso la storica collana della sua famiglia. Erik, pur di uscire dal pasticcio in cui si è messo, spiega a Yvonne che ha portato a riparare la collana da un altro gioielliere e le assicura che presto tornerà a recuperarla. Max intende a tutti i costi riconquistare Vanessa. André rientra in Germania dal Sud Africa e prepara per Helene una cena a base di piatti sudafricani; l'effetto però non sarà quello auspicato…