Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 24 giugno 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 24 giugno 2024

André e Robert si recano a pescare sul lago, ma la barca su cui salgono sembra voler affondare. I due si rifugiano su una piccola isola, dove però restano bloccati. Shirin invita a casa Vincent, un compagno di studi che fa finta di essere cieco; in realtà il ragazzo ci vede benissimo e tenta di derubarla, ma lei lo fa arrestare dopo essersi accorta in tempo della situazione. Eleni riesce a dormire per merito del talismano datole da Leander. Quest’ultimo però confessa a Noah di aver acquistato il ciondolo in Messico in un negozio di souvenir. Vanessa non parla della sua gravidanza né a Carolin e né a Max e sembra intenzionata ad abortire… Seguici su Instagram.