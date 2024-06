Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 28 giugno 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 28 giugno 2024

Leander riesce a salvare Helene, ora ricoverata per intossicazione da monossido di carbonio; Michael assicura a tutti che la donna sarà molto presto insieme a loro. Shirin sta male per aver acceso senza volerlo il fornello, ma tutti cercano di tranquillizzarla. Eleni fa capire a Markus che gli sarà accanto per trovare le prove che Christoph ha manipolato i dati per scagionare Alexandra; poi la stessa Eleni dice alla madre e a Christoph che ha deciso di accettare il lavoro di assistente di direzione. Erik investe tutti i suoi soldi, ma a questo giro gli va male e perde tutto. Christoph gli chiede se può sanare il suo debito e l’uomo gli dice che ha il bosco come garanzia, ma in quel momento giunge Werner e precisa che il bosco come garanzia lo ha già dato a lui… Seguici su Instagram.